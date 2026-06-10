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Final bileti için son maç: Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri belli oldu

Final bileti için son maç: Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri belli oldu

18:4310/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçı için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin son karşılaşmasında finale yükselecek takım belli olacak. Basketbolseverler, Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve kazanan takım finalde kiminle karşılaşacak sorularına yanıt arıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji, final bileti için karşı karşıya geliyor. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak mücadeleyi kazanan ekip, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak.

Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman?


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçı, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.


Mücadele, İstanbul’da Akatlar’daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde yapılacak. Seride durumun 2-2’ye gelmesinin ardından bu karşılaşma, finale yükselecek takımı belirleyecek son maç olacak.

Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçı hangi kanalda?


Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, yarı final serisinin son maçını bu kanal üzerinden takip edebilecek.


Maça ilişkin temel bilgiler şöyle:


  • Maç: Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji
  • Organizasyon: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi
  • Tarih: 10 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 20.00
  • Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
  • Yayın: beIN Sports 5

Kazanan Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak


Yarı final serisinde ilk maçı Beşiktaş GAİN 82-79 kazandı. Bahçeşehir Koleji ise sonraki iki karşılaşmadan 101-79 ve 98-95’lik skorlarla galip ayrılarak seride öne geçti.


Beşiktaş GAİN, deplasmanda oynanan son maçta Bahçeşehir Koleji’ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2’ye getirdi. Bu sonuçla final bileti, Akatlar’da oynanacak son maça kaldı.


Karşılaşmayı kazanan takım seriyi 3-2 tamamlayacak ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko ile eşleşecek.

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