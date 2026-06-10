13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS 2026 öncesi öğrenciler ve aileler sınav heyecanı yaşarken, okullarda da son hazırlıklar yapılacak. Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin katılımıyla düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) merkezi sınavı için yurt genelinde geri sayım başlarken, hem öğrenciler hem de aileler büyük bir heyecan ve tatlı bir telaş yaşıyor. Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede, toplam 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin geleceğini şekillendirecek bu büyük organizasyon öncesinde, okullardaki hazırlık çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sınav salonlarının düzenlenmesi, sıra numaralarının asılması ve optik formların güvenli bir şekilde dağıtıma hazır hale getirilmesi gibi teknik detaylar nedeniyle, sınavdan bir önceki gün olan 12 Haziran Cuma günü okulların açık olup olmayacağı sorusu akılları kurcalıyor.
Cuma günü okul var mı? 12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi?
MEB duyurusuna göre LGS 2026, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak; sınav hazırlıkları için 12 Haziran Cuma günü idari tatil ilan edildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tatil kararının cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlıkları nedeniyle alındığını açıkladı. "Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik." diyen Tekin, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız." ifadelerini kullandı.
12 Haziran Cuma günü okullar neden tatil?
Milli Eğitim Bakanlığı şu ifadelere yer vermişti: “Öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.”
13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'de bir ilk de yaşanacak. Sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak.
Uygulamanın bu yıl ilk kez yapılacağını anlatan Bakan Tekin, "Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı bina veya salonlarda sınava girecek." dedi. Bakan Tekin, "Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek." şeklinde konuştu.