Yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma günü okul var mı, MEB duyurusu geldi mi?

13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) merkezi sınavı için yurt genelinde geri sayım başlarken, hem öğrenciler hem de aileler büyük bir heyecan ve tatlı bir telaş yaşıyor. Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede, toplam 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin geleceğini şekillendirecek bu büyük organizasyon öncesinde, okullardaki hazırlık çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sınav salonlarının düzenlenmesi, sıra numaralarının asılması ve optik formların güvenli bir şekilde dağıtıma hazır hale getirilmesi gibi teknik detaylar nedeniyle, sınavdan bir önceki gün olan 12 Haziran Cuma günü okulların açık olup olmayacağı sorusu akılları kurcalıyor.