Binlerce 8'inci sınıf öğrencisi merakla bekliyor! 2026 LGS ne zaman, LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS 2026 için geri sayım başladı! Sınav tarihi, oturum saatleri ve giriş belgelerinin nasıl alınacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve sınavla öğrenci kabul eden diğer ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen yüz binlerce 8'inci sınıf öğrencisi, sınav tarihine odaklanmış durumda. Peki LGS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, LGS'ye kaç gün kaldı? İşte 2026 LGS sınav tarihi bilgisi.

1 /6 LGS 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Sınavın hangi tarihte yapılacağı, oturum saatleri ve giriş belgelerinin nasıl temin edileceği öğrenciler ile velilerin gündeminde yer alıyor. Peki LGS ne zaman gerçekleştirilecek, saat kaçta başlayacak ve tercih süreci hangi tarihlerde olacak?

2 /6 LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce 14 Haziran 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan sınavın tarihi değiştirildi. Alınan karar doğrultusunda merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

3 /6 LGS bu yıl da iki oturum halinde uygulanacak. Birinci oturum olan sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak. Sayısal bölüm ise aynı gün saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Öğrenciler sınavda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden soruları yanıtlayacak

4 /6 LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak merkezi sınav öncesinde öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken, sınava kalan süre de merak konusu oldu. Bugün 3 Haziran 2026 itibarıyla LGS'ye 10 gün kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı da sınav öncesi hazırlıkların sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı. Aynı gün öğretmenler de idari izinli sayılacak.



5 /6 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı kılavuza göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran itibarıyla okul müdürlükleri tarafından sistem üzerinden alınacak. Belgeler, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Sınava katılacak adayların, sınav günü fotoğraflı ve onaylı giriş belgesi ile birlikte geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

