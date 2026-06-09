A101 Aldın Aldın 11 Haziran 2026 kataloğu: Bu perşembe hangi ürünler var? Elektronikten deniz ürünlerine tam liste

A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın kataloğunda neler var?





A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın kataloğu kapsamında perakende zinciri A101’in bu perşembe mağazalarda satışa sunacağı ürünler belli oldu. Katalogda elektronik cihazlar, küçük ev aletleri, ulaşım ürünleri, el aletleri, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, oyuncaklar ve yazlık deniz ürünleri yer alıyor.





Haftanın öne çıkan ürünleri arasında 65 inç QLED televizyon, elektrikli moped, katlanabilir bisiklet, blender seti, soğuk buharlı vantilatör ve benzinli çapa makinesi bulunuyor. Yaz sezonuna yönelik şişme havuz, deniz yatağı, yüzücü gözlüğü, şnorkel seti ve çocuk deniz simidi gibi ürünler de katalogda dikkat çekiyor.