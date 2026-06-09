A101 Aldın Aldın 11 Haziran 2026 kataloğu: Bu perşembe hangi ürünler var? Elektronikten deniz ürünlerine tam liste

A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 raflarında televizyon, elektrikli moped, katlanabilir bisiklet, blender seti, vantilatör, el aletleri, mutfak ürünleri, oyuncaklar ve yaz sezonuna özel şişme bot gibi deniz ürünleri satışa çıkıyor. Perşembe günü mağazalarda yerini alacak aktüel ürünler ve fiyat listesi, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar için dikkat çeken seçenekler sunuyor.
A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın kataloğu, elektronik ürünlerden yaz sezonuna uygun deniz ve bahçe ürünlerine kadar geniş bir listeyle yayımlandı. Bu hafta katalogda televizyon, küçük ev aletleri, elektrikli moped, bisiklet, el aletleri, mutfak gereçleri ve oyuncak grupları öne çıkıyor.
A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın kataloğunda neler var?
A101 11 Haziran 2026 Aldın Aldın kataloğu kapsamında perakende zinciri A101’in bu perşembe mağazalarda satışa sunacağı ürünler belli oldu. Katalogda elektronik cihazlar, küçük ev aletleri, ulaşım ürünleri, el aletleri, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, oyuncaklar ve yazlık deniz ürünleri yer alıyor.
Haftanın öne çıkan ürünleri arasında 65 inç QLED televizyon, elektrikli moped, katlanabilir bisiklet, blender seti, soğuk buharlı vantilatör ve benzinli çapa makinesi bulunuyor. Yaz sezonuna yönelik şişme havuz, deniz yatağı, yüzücü gözlüğü, şnorkel seti ve çocuk deniz simidi gibi ürünler de katalogda dikkat çekiyor.
Elektronik ve küçük ev aletleri
Katalogda televizyon modelleri ve küçük ev aletleri geniş yer tutuyor. Onvo 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV 27.999 TL, HI-LEVEL 55" Frameless UHD QLED WebOS TV 18.999 TL, Onvo 55" Frameless 4K UHD Google QLED TV 19.499 TL, Nordmende 50" QLED TV ise 16.999 TL fiyatla listeleniyor.
Küçük ev aletlerinde Kiwi gizli damacanalı ve 3 musluklu su sebili 8.499 TL, Schafer Chef Mix Mega Blender Set 2.499 TL, English Home Stargiht Blender 1.699 TL, Sinbo cam elektrikli cezve 499 TL, Schafer Tosthaus tost makinesi 2.199 TL, Sinbo çelik çay makinesi 1.399 TL fiyatıyla katalogda yer alıyor.
Kişisel bakım ve serinletme ürünlerinde Pierre Cardin saç düzleştirici 599 TL, Kiwi standlı vantilatör 999 TL, Kiwi soğuk buharlı vantilatör 3.299 TL, Kiwi araç süpürgesi 579 TL, Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 799 TL olarak listeleniyor.
Moped, bisiklet ve el aletleri
Ulaşım ürünleri katalogda ayrı bir başlık oluşturuyor. APEC üç tekerlekli elektrikli moped 54.990 TL, Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 32.990 TL, APEC APX7 200 CC benzinli motosiklet 99.000 TL, katlanabilir bisiklet 8.899 TL, OLA katlanabilir elektrikli bisiklet ise 32.500 TL fiyatla satış listesinde bulunuyor.
El aletleri ve hobi ürünlerinde Piranha çok amaçlı alet seti 1.049 TL, Piranha titreşimli zımpara makinesi 1.099 TL, Piranha sıcak silikon tabancası 199 TL, Kiwi benzinli çapa makinesi 7.999 TL, Kiwi şarjlı testere 1.399 TL, Piranha şarjlı vidalama 1.149 TL, Piranha kırılabilir şarjlı vidalama 499 TL, Piranha darbeli matkap 999 TL ve Piranha matkap ucu seti 99,90 TL fiyatıyla katalogda yer alıyor.
Teknoloji aksesuarları
Ses ve mobil aksesuar grubunda Thull Bluetooth parti hoparlörü 749 TL, RGB Bluetooth hoparlör 399 TL, Bluetooth hoparlör 699 TL, kablosuz kulak üstü kulaklık 599 TL, kablosuz kulak içi kulaklık 449 TL olarak listeleniyor.
Şarj ve bilgisayar aksesuarları bölümünde 10.000 mAh powerbank 499 TL, 5.000 mAh powerbank 399 TL, kablosuz 5.000 mAh powerbank 599 TL, duvar şarj cihazı 299 TL, hızlı şarj kablosu 75 TL, 4’ü 1 arada hızlı şarj kablosu 129 TL, klavye 349 TL, kablosuz optik mouse 149 TL ve manyetik kablosuz şarj cihazı 299 TL fiyatıyla yer alıyor.
Mutfak, ev ve tekstil ürünleri
Mutfak grubunda LAV desenli saklama kabı 59,50 TL, LAV Calista kısa meşrubat bardağı 44,50 TL, LAV Calista uzun meşrubat bardağı 49,50 TL, LAV desenli rimli başucu sürahisi 149 TL, küp buzluk 20 TL, çay bardağı taşıma kabı 119 TL, rendeli limon sıkacağı 79,50 TL ve 2 katlı lunch box 149 TL fiyatıyla listeleniyor.
Ev ve kullanım ürünlerinde Vip Ahmet badya seti 5’li 199 TL, seramik dik çerezlik 45,30 TL, seramik salata tabağı 119 TL, seramik makarna tabağı 129 TL, magnetli kapı sinekliği 149 TL, pencere sinekliği 59,50 TL ve 63,50 TL, ahşap saplı silikon spatula seti 99,50 TL, silikon pilav kaşığı ve kepçe 79,50 TL, pratik katlanır sehpa 299 TL, ütü masası 699 TL ve kanatlı kurutmalık 349 TL olarak yer alıyor.
Tekstil ve ev tekstili ürünlerinde erkek şortlu pijama takımı 379 TL, kol düğmeli şortlu takım 399 TL, erkek atlet 119 TL, kadın bikini külot 3’lü 119 TL, English Home çift kişilik lastikli çarşaf 399 TL, tek kişilik lastikli çarşaf 299 TL, tek kişilik yastık alezi 299 TL, yastık 179 TL ve havlulu mutfak önlüğü 149 TL fiyatla katalogda bulunuyor.
Oyuncak, deniz ve bahçe ürünleri
Oyuncak grubunda ayaklı fileli pota 379 TL, yumuşak top atan oyuncak 419 TL, su tabancası 119 TL, 3 tekerlekli bisiklet 599 TL, oyuncak balon tabancası 159 TL, oyuncak plaj kovası 119 TL ve oyuncak büyük kamyon 729 TL fiyatıyla listeleniyor.
Deniz ve yaz ürünlerinde Bestway şişme oyun havuzu 829 TL, şişme oyun havuzu seçenekleri 599 TL ve 399 TL, fileli yüzen koltuk 699 TL, şeffaf pencereli deniz yatağı 599 TL, Sultan deniz yatağı 849 TL, çift çember mini bebek havuzu 249 TL, Summer Essential deniz yatağı 349 TL, mini sörf şişme binici 399 TL, hamak deniz yatağı 599 TL ve el pompası 199 TL olarak katalogda yer alıyor.
Yüzme ve dalış ürünlerinde lisanslı çocuk deniz simidi 169 TL, sevimli hayvanlar çocuk yüzme simidi 159 TL, Mickey&Friends plaj topu 199 TL, çocuk deniz simidi 149 TL, tropikal baskılı çocuk deniz simidi 129 TL, Swim Safe can yeleği 299 TL, tekerlek deniz simidi 299 TL, çocuk yüzme simidi 249 TL, lisanslı şişme kolluk 169 TL, çocuk şişme kolluk 99,50 TL ve şişme kolluk 119 TL fiyatıyla yer alıyor.
Bahçe ve büyük yaz ürünlerinde Xtreme Air 3.66 m bahçe trambolini 19.999 TL, H2OGO! Turbo Splash çocuklar için şişme mega su parkı 34.999 TL, Hydro-Force Oceana kürekli şişme SUP sörf ve kano seti 14.999 TL, Hydro-Force Mirovia Pro-Sport bot 42.999 TL, Hydro-Force Rapid X2 2 kişilik şişme kano seti 7.999 TL ve Hydro-Force Rapid X1 tek kişilik şişme kano seti 6.799 TL fiyatla katalogda bulunuyor.
Katalogda öne çıkan fiyatlar
A101’in 11 Haziran 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda farklı bütçelere ve kullanım alanlarına yönelik ürünler birlikte sunuluyor:
- Onvo 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 27.999 TL
- APEC APX7 200 CC benzinli motosiklet: 99.000 TL
- OLA katlanabilir elektrikli bisiklet: 32.500 TL
- Kiwi benzinli çapa makinesi: 7.999 TL
- Hydro-Force Mirovia Pro-Sport bot: 42.999 TL
Katalogda ayrıca cam elektrikli cezve, rendeli limon sıkacağı, pencere sinekliği, plaj ürünleri ve çocuk oyuncakları gibi günlük kullanıma yönelik daha düşük fiyatlı seçenekler de bulunuyor.