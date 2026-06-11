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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları ve sorgulama ekranı açıldı

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları ve sorgulama ekranı açıldı

20:2811/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı. Küçükbaş hayvancılığı desteklemek, kırsal üretimi güçlendirmek ve yerli üretime katkı sağlamak amacıyla yürütülen projeye başvuran yetiştiriciler, Tarım ve Orman Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsalda Bereket Projesi sonuçları için ilk etap değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Nisan ve mayıs aylarında başvuru yapan yetiştiriciler, sonuçlarını Bakanlığın başvuru sonuç ekranı üzerinden sorgulayabiliyor.

Kırsalda Bereket Projesi sonuçları erişime açıldı


Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında başvuru sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla başlatılan projede, nisan ve mayıs aylarında alınan başvuruların ilk etap değerlendirme süreci tamamlandı.


Bakanlık, sonuçların üreticilerin erişimine açıldığını duyurdu. Açıklamada, “Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi Sonuçları Açıklandı. Üretime güç katan, ülkemizin tarımsal kalkınmasına omuz veren tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” ifadeleri kullanıldı.

Proje küçükbaş hayvancılığa destek için yürütülüyor


Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi, kırsal kalkınmayı desteklemek, yerli üretimi artırmak ve küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya alındı.


Projeyle ilgili öne çıkan bilgiler şöyle:


Başvurular nisan ve mayıs aylarında alındı.

İlk etap değerlendirme süreci tamamlandı.

Sonuçlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından erişime açıldı.

Yetiştiriciler sonuçlarını Bakanlığın başvuru sonuç ekranından sorgulayabiliyor.

Sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor


Kırsalda Bereket Projesi sonuç sorgulama işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığının başvuru sonuç sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapan yetiştiriciler, sonuç ekranına “basvurusonuc.tarimorman.gov.tr” adresinden ulaşabiliyor.


Bakanlık açıklamasına göre sonuçların erişime açılmasıyla birlikte, başvuru sahipleri ilk etap değerlendirme durumlarını sistem üzerinden kontrol edebilecek.


KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI

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