Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları ve sorgulama ekranı açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsalda Bereket Projesi sonuçları için ilk etap değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Nisan ve mayıs aylarında başvuru yapan yetiştiriciler, sonuçlarını Bakanlığın başvuru sonuç ekranı üzerinden sorgulayabiliyor.