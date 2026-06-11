İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler, 2026 AUZEF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve AKSİS üzerinden nasıl sorgulanacağını araştırıyor.

AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan final sınavlarının ardından sonuç takvimine odaklandı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 AUZEF final sınav sonuçlarının en geç 10 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar, İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci bilgi sistemi olan AKSİS üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, harf notlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AUZEF final sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

AUZEF final sınavına ait sonuçlar, İstanbul Üniversitesi AKSİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Öğrencilerin sonuçlarını görüntüleyebilmesi için aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı bilgileriyle giriş yapması gerekiyor.

Sonuç sorgulama sürecinde öne çıkan bilgiler şöyle:

Sınav tarihleri: 6-7 Haziran 2026

Sorgulama ekranı: aksis.istanbul.edu.tr

Sistem: İstanbul Üniversitesi AKSİS

Açıklanma süreci: Değerlendirme tamamlandıktan sonra en geç 10 gün içinde

Görüntülenecek bilgi: Final sınavına ait harf notları

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi bütünleme sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, bütünleme sürecine ilişkin takvimi de AKSİS ve AUZEF duyuruları üzerinden takip edebilecek.