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TRT 1 canlı yayın izleme ekranı: 2026: Dünya Kupası TRT Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri neler?

TRT 1 canlı yayın izleme ekranı: 2026: Dünya Kupası TRT Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri neler?

20:3211/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 16 farklı stadyumda düzenlenecek. Turnuvanın ilk maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika bugün kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek. İşte 2026 Dünya Kupası TRT frekans ayarları.

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasının üç büyük ülkesinde futbol rüzgarları estirecek. Milliler ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.


Dünya Kupası maçları TRT frekans bilgileri

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçları yayımlayacak TRT, frekans bilgileriyle ilgili duyuru yaptı. Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi.


Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

#TRT
#TRT frekans bilgileri
#Dünya Kupası 2026 maçları
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