12 HAZİRAN TATİL Mİ SON DAKİKA? 12 Haziran memurlara ve kamuya tatil mi, cuma günü kimlere tatil?

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR KİMLERE VE NEDEN TATİL?

Bu tatil kararı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Öğretmenlerin ise idari izinli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, genellikle bu tür durumlarda sınav görevlisi olmayan öğretmenlerin idari izinli sayıldığı veya okulda idari görevlerini yerine getirdiği bilinmektedir. Ancak, bu durumun kesinleşmesi için MEB'den gelecek ek duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.