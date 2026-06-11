12 HAZİRAN TATİL Mİ SON DAKİKA? 12 Haziran memurlara ve kamuya tatil mi, cuma günü kimlere tatil?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni ilgilendiren 12 Haziran kararı netleşti. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilecek. Kararın ardından gözler uygulamanın kapsamına ve detaylarına çevrildi.
"Yarın okullar tatil mi?" sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. LGS kapsamında alınan yeni karar doğrultusunda 12 Haziran Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verilecek. Kararın ardından öğrenciler ve veliler tatilin kapsamını araştırmaya başladı.
12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR KİMLERE VE NEDEN TATİL?
Bu tatil kararı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Öğretmenlerin ise idari izinli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, genellikle bu tür durumlarda sınav görevlisi olmayan öğretmenlerin idari izinli sayıldığı veya okulda idari görevlerini yerine getirdiği bilinmektedir. Ancak, bu durumun kesinleşmesi için MEB'den gelecek ek duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.
12 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?
12 Haziran 2026 Cuma günü, resmi bir genel tatil değildir. Bu tatil, yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve LGS sınavına özel olarak alınan bir idari karardır. Dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanları için normal mesai devam edecektir.