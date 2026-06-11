Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği kamu personel alımı müjdesi geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi çatısı altında hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda en çok dikkat çeken ilan ise Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı oldu. Zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve koruma güvenlik görevlisi gibi birçok farklı kadroda yapılacak istihdam için adaylar, e-Devlet şifreleriyle Kariyer Kapısı sistemine giriş yaparak başvurularını kolayca gerçekleştirebilecekler. Başvuru şartları, taban puanlar ve kadro dağılımına dair tüm detaylar Kariyer Kapısı kamu iş ilanları sekmesinde erişime açıldı.