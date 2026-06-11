Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı, kamu personel alımı bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru sürecini takip etmek isteyen adaylar, e-Devlet Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ekranı üzerinden ilan detaylarına, başvuru şartlarına, kontenjan bilgilerine ve tercih işlemlerine ulaşabiliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında farklı kadrolar için yapılacak başvurular, kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 7 Haziran'da başlayan Adalet Bakanlığı'nın personel alımı başvuru işlemleri 22 Haziran'da sona erecek. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği kamu personel alımı müjdesi geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi çatısı altında hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda en çok dikkat çeken ilan ise Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı oldu. Zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve koruma güvenlik görevlisi gibi birçok farklı kadroda yapılacak istihdam için adaylar, e-Devlet şifreleriyle Kariyer Kapısı sistemine giriş yaparak başvurularını kolayca gerçekleştirebilecekler. Başvuru şartları, taban puanlar ve kadro dağılımına dair tüm detaylar Kariyer Kapısı kamu iş ilanları sekmesinde erişime açıldı.
Adalet Bakanlığı personel alımı kadro-branş-kontenjan dağılımı
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.
Alımı yapılacak 15 bin personelin görev alanlarına ilişkin detayları paylaşan Gürlek, kontenjan dağılımını şu şekilde açıkladı; Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek.
Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı ne zamana kadar yapılacak?
İlan detaylarının 6 Haziran itibarıyla Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Bakan Gürlek, başvuru sürecine ilişkin şu bilgileri verdi;
Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum.
Bakan Gürlek, açıklamasında ayrıca adalet teşkilatına sağlanan bu imkan dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz ederek, kararın ülke ve teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulundu.