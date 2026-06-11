Temmuz'da emekli maaşları ne kadar artacak 2026? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş zammı hesaplama ekranı

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca emeklinin beklediği 5 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyonunun ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranı yüzde 16,60'a ulaşırken, gözler şimdi haziran ayında açıklanacak son veriye çevrildi. Nihai zam oranının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı başta olmak üzere tüm aylıklar yeniden hesaplanacak.
Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek temmuz zammında tablo büyük ölçüde ortaya çıktı. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yansıyacak artış oranı önemli ölçüde şekillendi. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle yaklaşık 16 milyon emeklinin alacağı kesin zam oranı netleşecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 1,52 olarak açıklandı.
TEMMUZ SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
SSK, Bağ-Kur Temmuz emekli maaş zam oranı henüz netleşmedi. Haziran ayı enflasyonu 1,52 olarak kabul ettiğimiz takdirde zam oranı % 18,38'e çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Şu anda en düşük emekli maaşı 20.000 TL olarak ödeniyor. Bu tutara 5 aylık enflasyon oranını eklediğimizde en düşük emekli maaşı 20.000 TL'den 23.320 TL'ye yükselecek. Temmuz maaş zammını % 18,38 kabul ettiğimiz tabloda ise zamlı en düşük emekli maaşı 23.676 TL'ye yükselecek.