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DGS sınavı ne zaman? 2026 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi

DGS sınavı ne zaman? 2026 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi

22:2411/06/2026, Perşembe
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DGS sınav tarihleri belli oldu
DGS sınav tarihleri belli oldu

DGS sınavı ne zaman 2026 sorusu, üniversite eğitimini dört yıllık lisans programlarında sürdürmek isteyen binlerce aday tarafından araştırılıyor. ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2026 DGS 19 Temmuz’da yapılacak; sınav giriş yerlerinin ise temmuz ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

DGS sınavı ne zaman 2026 sorusu, ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimine göre 2026 DGS, 19 Temmuz Pazar günü yapılacak; sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2026’da açıklanacak.

2026 DGS sınav tarihi belli oldu

DGS sınavı ne zaman 2026 sorusunun yanıtı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin takvimiyle netleşti. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, 2026-DGS’ye 19 Temmuz 2026 Pazar günü girecek.

Dikey Geçiş Sınavı’na katılacak adaylar için sınav takviminin netleşmesiyle başvuru, sınav giriş yerleri ve sonuç sürecine ilişkin aramalar da hız kazandı.

DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

ÖSYM, merkezi sınavlara ait sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor. Bu nedenle 19 Temmuz’da yapılacak 2026 DGS için sınav giriş yerlerinin temmuz ayının ilk haftası ya da en geç ikinci haftasının başında ilan edilmesi bekleniyor.

Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri, sınav giriş belgelerinde yer alacak. Sınav günü öncesinde adayların belgelerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

2026 DGS takviminde öne çıkan tarihler

  • 2026 DGS sürecinde adayların takip etmesi gereken temel tarihler şöyle:
  • 2026 DGS sınav tarihi: 19 Temmuz 2026 Pazar
  • Sınav giriş yerleri: Temmuz ayının ilk haftası veya ikinci haftasının başı itibarıyla bekleniyor
  • 2026 DGS sonuç tarihi: 13 Ağustos 2026

DGS sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak

2026 DGS’nin değerlendirme sürecinin ardından sınav sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, lisans programlarına geçiş sürecine ilişkin tercih dönemini takip edecek.

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