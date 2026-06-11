Küresel piyasaların gözü bir kez daha ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar, FED'in haziran ayında açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Kararın yalnızca altın ve döviz piyasalarını değil, küresel risk iştahını ve sermaye akımlarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.
Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından piyasalarda tüm dikkat FED'in haziran ayı toplantısına yöneldi. ABD'de enflasyon görünümü ve ekonomik veriler yakından izlenirken, yatırımcılar faiz oranlarında değişiklik olup olmayacağına ilişkin sinyalleri değerlendirmeye başladı.
FED FAİZ KARARI 2026 HAZİRAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED Haziran ayı toplantısı 16-17 Haziran'da düzenlenecek. FED faiz kararı 17 Haziran'da saat 21.00'de duyuracak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR, FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?
Görevi yeni devralan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz konusunda nasıl bir karar vereceği yakından takip edilirken uzmanlar enflasyonun gidişatına göre Fed'in faiz artırımı senaryolarını gündeme alabileceğini belirtiyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini kaybediyor. Piyasalar ABD enflasyonunu belirleyen işsizlik maaşı, istihdam gibi verileri izliyor.