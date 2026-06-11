25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Geliyor Mu?

2026 yılı otomotiv gündeminin bir diğer ayağını ise 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesi amacıyla hazırlanan hurda teşviki oluşturuyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından daha önce TBMM'ye sunulan ve yeniden gündeme taşınan kanun teklifi, yaşlı araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların yurt içinde üretilen sıfır araçları ÖTV’siz veya indirimli alabilmesini öngörüyor.





Ekonomi kulislerinde konuşulan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" çerçevesinde şekillenmesi beklenen bu teşvik, hem trafikteki yaşlı ve çevreye zararlı araçları elemeyi hem de yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Ancak tıpkı emekli düzenlemesinde olduğu gibi, hurda teşviki de henüz yasalaşmış bir mevzuat içermiyor.