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Trump: İran'a saldırıları iptal ettim

Trump: İran'a saldırıları iptal ettim

Semih Bozkuş
20:3311/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Trump, İran ile görüşmelerde uzlaşmaya varıldığını söyledi.
Trump, İran ile görüşmelerde uzlaşmaya varıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yapılan görüşmeler sonucunda İran'a yönelik bu akşamki saldırıları iptal ettiğini duyurdu. Görüşmelerde ele alınan konuların ve nihai maddelerin hem genel çerçevede hem de ayrıntılı şekilde taraflarca kabul edildiğini ifade eden Trump, sürecin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin onayından geçtiğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca, nihai anlaşma için imza töreni düzenleneceğini de kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik planlanan askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin ülke yönetiminin en üst kademelerine taşındığını ve onay aldığını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a yönelik planlanan saldırıları ve bombardımanları iptal ettim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin de onayından geçti"

Görüşmelerde ele alınan konuların ve nihai maddelerin hem genel çerçevede hem de ayrıntılı şekilde taraflarca kabul edildiğini ifade eden Trump, sürecin ABD'nin yanı sıra İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır dahil birçok ülkenin onayından geçtiğini belirtti.

İmza töreni düzenlenecek

Trump ayrıca, anlaşma resmen sonuçlanıncaya kadar deniz ablukasının tam olarak yürürlükte kalacağını belirtti. İmza töreninin yer ve tarihinin ise kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti.



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