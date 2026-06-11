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Trump'tan yeni tehdit: İran'ı bu gece çok sert vuracağız

Trump'tan yeni tehdit: İran'ı bu gece çok sert vuracağız

15:2811/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trump, İran'a ilişkin son gelişmelere dair sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Trump, İran'a ilişkin son gelişmelere dair sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız" ifadelerini kullandı. Trump, ülkesinin "çok uzak olmayan bir gelecekte" Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "çok uzak olmayan bir gelecekte" Basra Körfezi'nde bulunan Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun bu gece İran'a
"oldukça sert bir saldırı yapılacağını"
belirtti.

Halihazırda İran'a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar dahil tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmının "yok olmuş durumda" olduğunu ileri süren Trump şunları kaydetti:

"Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız"

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