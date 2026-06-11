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Trump’ın enflasyon yorumu Washington’da gündem oldu: Tepkiler çığ gibi

Trump’ın enflasyon yorumu Washington’da gündem oldu: Tepkiler çığ gibi

13:4311/06/2026, Perşembe
AA
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Trump'ın açıklaması Demokrat Partiden tepki çekti.
Trump'ın açıklaması Demokrat Partiden tepki çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyon oranının son üç yılın en yüksek seviyesine yükseldiği dönemde "enflasyonu sevdiğini" söyledi. ABD'de dün açıklanan veriler ülkede yıllık enflasyonun, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayısta hız kazandığını ortaya koydu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fox News'ün haberine göre Trump, basın mensuplarının, enflasyonun mayısta yükselerek 2023 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösteren ekonomik verilere ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Resmi rakamları olumlu bulduğunu belirten Trump, "Rakamlar harikaydı. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum. Çünkü bu savaş biter bitmez düşecek." dedi.

Trump'ın açıklaması Demokrat Partiden tepki çekti.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Elizabeth Warren, Trump'ı artan yaşam maliyetlerine duyarsız olmakla eleştirdi.

Trump, daha sonra The New York Post'a yaptığı açıklamada, sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak aslında enflasyonun beklenenden daha düşük olmasını kastettiğini ve savaş sona erdiğinde fiyatların düşeceğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler ülkede yıllık enflasyonun, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayısta hız kazandığını ortaya koydu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



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