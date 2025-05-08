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Trump'tan Fed başkanı Powell'a hakaret: Ne yaptığını bilmiyor tam bir budala

Trump'tan Fed başkanı Powell'a hakaret: Ne yaptığını bilmiyor tam bir budala

17:238/05/2025, Perşembe
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Jerome Powell - Donald Trump.
Jerome Powell - Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını sabit bırakma kararından dolayı Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle eleştirerek, “Ne yaptığını bilmiyor, tam bir budala. Ama yine de onu seviyorum” dedi.

ABD’de faiz tartışması yine büyüyor.


ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını sabit tutma kararı alan Jerome Powell'a yönelik sert eleştirilerine bir yenisini ekledi.


Fed’in son toplantısında faiz oranlarının yüzde 4,25 ve yüzde 4,5 bandında sabit tutulması, Trump’ın beklentilerini karşılamadı.


Ağır hakaretlerde bulundu


Trump, faiz oranlarını sabit tutma kararı alan Powell’ı hedef alarak, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ağır hakaretlerde bulundu.


Trump, enflasyonun düşmesine rağmen faiz oranlarını değiştirmeyen Fed Başkanı Powell'a aptal olduğunu söyledi.


"Hiçbir fikri olmayan aptal"


Trump'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:


"Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor."

Trump faizlerin düşmesini istiyor


Trump, faizlerin düşürülmesinden yana ve bunu her platformda dile getiriyor. Ancak Fed verilerle hareket ederek enflasyondaki olağanüstü bir yükselişin önüne geçmek için temkinli faiz politikası uyguluyor.


Görev süresi yakında doluyor


Öte yandan, ECB bugün piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.


Powell, Kasım 2024'te basına yaptığı açıklamada, kanunlara göre Trump'ın kendisini işten çıkaramayacağını ve kendisinden talep etmesi halinde istifa etmeyeceğini belirtmişti.


Fed Başkanı Powell'ın görev süresi 2026'da doluyor.




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