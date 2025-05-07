FED faiz kararı sonrası altın ve dövizde son durum nedir? İşte güncel rakamlar

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bu gelişmeyle birlikte, altın ve döviz kurlarındaki fiyatlar da araştırılmaya başlandı. İşte güncel altın ve döviz kurları.





FED KARARI SONRASI ALTINDA DURUM NE?

Fed'in faiz oranı açıklaması sonrasında altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde;

Gram altın: 4 BİN 205 TL

Çeyrek altın: 6 BİN 977 TL

Yarım altın: 13 BİN 954 TL

Cumhuriyet altını: 27 BİN 779 TL

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kuralarındaki dalgalanma devam ediyor. Piyasalardaki güncel döviz kurları şu şekilde;

ABD Doları:

İstanbul:

Salı: Alış 38,6040 | Satış 38,6050

Çarşamba: Alış 38,6380 | Satış 38,6390

Ankara:

Salı: Alış 38,5740 | Satış 38,6540

Çarşamba: Alış 38,6080 | Satış 38,6880

Avro (Euro):

İstanbul:

Salı: Alış 43,8550 | Satış 43,8560

Çarşamba: Alış 43,9280 | Satış 43,9290

Ankara:

Salı: Alış 43,8150 | Satış 43,8950

Çarşamba: Alış 43,8880 | Satış 43,9680

Sterlin:

İstanbul:

Salı: Alış 51,7100 | Satış 51,7300

Çarşamba: Alış 51,6700 | Satış 51,6800

Ankara:

Salı: Alış 51,6500 | Satış 51,8600

Çarşamba: Alış 51,6100 | Satış 51,8200

İsviçre Frangı: (Sadece İstanbul verisi var)

Salı: Alış 46,8800 | Satış 46,8900

Çarşamba: Alış 47,0500 | Satış 47,0600

FED FAİZ ORANINI DEĞİŞTİRMEDİ

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.





Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemiş olsa da son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.





Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtildi. Komitenin, hedeflerine yönelik risklere dikkat ettiği, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı görüşünde olduğu ifade edildi.





Faiz indirimlerine ocak ayında ara vermişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart ayındaki toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.





ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak martta yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.



