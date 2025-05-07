FED faiz kararı sonrası altın ve dövizde son durum nedir? İşte güncel rakamlar

ABD Merkez Bankası (FED), politika faiz oranını sabit tuttu. FED'in faiz kararı sonrasında ise altın ve döviz kurlarındaki değişimler merak edilmeye başlandı. Özellikle yatırımcıların takibinde olan FED kararı sonrasında güncel çeyrek, yarı ve gram altın gibi değerli materyallerin TL değeri araştırılıyor. Döviz rakamları da karar sonrasındaki takipte olan diğer bir yatırım aracı. İşte 7 mayıs FED faiz kararı sonrası piyasalarda son durum.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bu gelişmeyle birlikte, altın ve döviz kurlarındaki fiyatlar da araştırılmaya başlandı. İşte güncel altın ve döviz kurları.
FED KARARI SONRASI ALTINDA DURUM NE?
Fed'in faiz oranı açıklaması sonrasında altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde;
Gram altın: 4 BİN 205 TL
Çeyrek altın: 6 BİN 977 TL
Yarım altın: 13 BİN 954 TL
Cumhuriyet altını: 27 BİN 779 TL
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
Döviz kuralarındaki dalgalanma devam ediyor. Piyasalardaki güncel döviz kurları şu şekilde;
İstanbul:
Salı: Alış 38,6040 | Satış 38,6050
Çarşamba: Alış 38,6380 | Satış 38,6390
Ankara:
Salı: Alış 38,5740 | Satış 38,6540
Çarşamba: Alış 38,6080 | Satış 38,6880
İstanbul:
Salı: Alış 43,8550 | Satış 43,8560
Çarşamba: Alış 43,9280 | Satış 43,9290
Ankara:
Salı: Alış 43,8150 | Satış 43,8950
Çarşamba: Alış 43,8880 | Satış 43,9680
İstanbul:
Salı: Alış 51,7100 | Satış 51,7300
Çarşamba: Alış 51,6700 | Satış 51,6800
Ankara:
Salı: Alış 51,6500 | Satış 51,8600
Çarşamba: Alış 51,6100 | Satış 51,8200
Salı: Alış 46,8800 | Satış 46,8900
Çarşamba: Alış 47,0500 | Satış 47,0600
FED FAİZ ORANINI DEĞİŞTİRMEDİ
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemiş olsa da son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtildi. Komitenin, hedeflerine yönelik risklere dikkat ettiği, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı görüşünde olduğu ifade edildi.
Faiz indirimlerine ocak ayında ara vermişti
Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.
Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart ayındaki toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.
ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak martta yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.