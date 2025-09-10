Yeni Şafak
Trump'tan Fed'e faiz oranını "büyük" ölçüde düşürme çağrısı

10/09/2025, Çarşamba
AA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal düşürmesi gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal düşürmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyonun olmadığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.


ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını belirten Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini kaydetti.


Trump, "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." değerlendirmesinde bulundu. ABD'de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti.



