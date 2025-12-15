Türkiye genelinde bugün yapılan ÖGG sınavının ardından binlerce aday sonuç tarihini merak ediyor. 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi kapsamında yapılan sınavın ardından, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu oldu. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? 2025 118. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.
118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavından çıkan adaylar, puanların ne zaman açıklanacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini araştırıyor. Herkesin gündeminde aynı soru var. ÖGG sonuçları ne zaman duyurulacak ve sonuçlara nasıl ulaşılacak? Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamalara çevrildi.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuç tarihi henüz netleşmedi ancak önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi bekleniyor.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile sonuçlar erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.
ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI 2025 YILI SINAV TAKVİMİ
SN SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
1 ÖZEL GÜVENLİK 113. TEMEL EĞİTİM VE 89. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 9 Şubat 2025 Pazar 6 Ocak 2025 Cuma
2 ÖZEL GÜVENLİK 114. TEMEL EĞİTİM VE 90. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 12 Nisan 2025 Cumartesi 7 Mart 2025 Cuma
3 ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM VE 91. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Haziran 2025 Pazar 16 Mayıs 2025 Cuma
4 ÖZEL GÜVENLİK 116. TEMEL EĞİTİM VE 92. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ağustos 2025 Pazar 18 Temmuz 2025 Cuma
5 ÖZEL GÜVENLİK 117. TEMEL EĞİTİM VE 93. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 19 Ekim 2025 Pazar 12 Eylül 2025 Cuma
6 ÖZEL GÜVENLİK 118. TEMEL EĞİTİM VE 94. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 14 Aralık 2025 Pazar 7 Kasım 2025 Cuma
7 20. B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 26 Ocak 2025 Pazar
8 20. C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 11 Mayıs 2025 Pazar
9 20. A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 7 Aralık 2025 Pazar
10 35. SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 21 Eylül 2025 Pazar
11 18. GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 16 Temmuz 2025 Çarşamba
12 8 . HAVALİMANLARININ KARGO BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPACAK PATLAYICI MADDE TESPİT GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 4 Kasım 2025 Salı
13 2. GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI YETERLİ SAYIDA BAŞVURU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR