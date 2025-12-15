Türkiye genelinde bugün yapılan ÖGG sınavının ardından binlerce aday sonuç tarihini merak ediyor. 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi kapsamında yapılan sınavın ardından, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu oldu. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? 2025 118. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.

118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavından çıkan adaylar, puanların ne zaman açıklanacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini araştırıyor. Herkesin gündeminde aynı soru var. ÖGG sonuçları ne zaman duyurulacak ve sonuçlara nasıl ulaşılacak? Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuç tarihi henüz netleşmedi ancak önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi bekleniyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile sonuçlar erişime açılacak.



ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.