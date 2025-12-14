Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim Ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı 14 Aralık Pazar günü yapıldı. Bu sınavlar, özel güvenlik sertifikası almak isteyenler için Temel Eğitim Sınavı ve sertifikasının geçerliliğini uzatmak isteyenler için Yenileme Eğitimi Sınavı olarak iki ana kategoride yapılıyor. Peki 118. Dönem ÖGG sınav soru ve cevapları açıklandı mı? İşte 94. Yenileme Eğitimi Sınavı soru kitapçığı sorgulama ekranı.
EGM bünyesinde gerçekleşen Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın soru ve cevap anahtarları ile sonuçları EGM üzerinden takip edilebiliyor. Peki ÖGG Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
ÖGG Soru ve Cevap Anahtarları Ne Zaman Yayınlanacak?
Sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, ÖGG 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 16 Aralık 2025 tarihinde yayımlanması planlanıyor. Adaylar bu tarihten itibaren soruları inceleyerek değerlendirme yapabilecek.
ÖGG soruları ve cevapları nası görüntülenecek?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
EGM tarafından paylaşılan takvime göre, ÖGG sınav sonuçlarının 2 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanlara göre başarılı ya da başarısız durumlarını öğrenebilecek.
ÖGG sınav değerlendirmesi nasıl olacak?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.