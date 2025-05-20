B1 ehliyet hangi araçları kullanılır? B1 ehliyet sahiplerinin kullanacağı araçlar hangileri?

B1 sınıfı ehliyet ise; net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen – yük taşıyanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen- ve motor gücü maksimum 15 Kw olan 4 tekerlekli motorları kullanmak için gerekli olan ehliyet türüdür. B1 sınıfı ehliyet, B sınıfından ayıran en büyük fark, bu ehliyetin alınabilme yaşıdır. B1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Oysa B sınıfı ehliyet için asgari yaş sınırı 18'dir. B1 sınıfı ehliyetin de geçerlilik süresi 10 yıldır.