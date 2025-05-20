B1 ehliyet hangi araçları kullanılır? B1 ehliyet sahiplerinin kullanacağı araçlar hangileri?

Ehliyet sınıflarıyla ilgili araştırmalar sürerken, B1 sınıfı ehliyetin kapsamı da merak konusu oldu. Genellikle B sınıfı ehliyetin bir alt kategorisi olarak değerlendirilen B1 sınıfı ehliyet, belirli teknik özelliklere sahip motorlu taşıtların kullanımını kapsıyor. Sürücü kurslarına kayıt yaptırmayı planlayan vatandaşlar ise bu belge ile hangi araçların kullanılabileceğini araştırıyor. Peki, B1 sınıfı ehliyet tam olarak neyi ifade ediyor? B1 ehliyet sahipleri hangi araçları kullanma yetkisine sahiptir? İşte detaylar...
Sürücü belgesi almak isteyen adayların araştırdığı konular arasında B1 sınıfı ehliyet de yer alıyor. Genellikle B sınıfı ehliyetten farklı olarak daha sınırlı araç grubunu kapsayan B1 sınıfı, belirli teknik şartları taşıyan dört tekerlekli motorlu araçların kullanımına olanak tanıyor. Peki, B1 sınıfı ehliyet nedir, hangi araçları kapsar? B1 ehliyeti kimler alabilir ve hangi yaş şartları geçerlidir? İşte, B1 sınıfı sürücü belgesine dair merak edilen ayrıntılar…
B1 EHLİYET NEDİR?
B1 sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyetin bir alt kategorisidir. B sınıfı ehliyet belirli bir kiloya kadar olan otomobil, kamyonet, traktör ve motor bisikletlerin kullanılmasına izin veren bir ehliyet türüdür.
B1 sınıfı ehliyet ise; net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen – yük taşıyanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen- ve motor gücü maksimum 15 Kw olan 4 tekerlekli motorları kullanmak için gerekli olan ehliyet türüdür. B1 sınıfı ehliyet, B sınıfından ayıran en büyük fark, bu ehliyetin alınabilme yaşıdır. B1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Oysa B sınıfı ehliyet için asgari yaş sınırı 18'dir. B1 sınıfı ehliyetin de geçerlilik süresi 10 yıldır.
B1 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?
B1 sınıfı ehliyet sadece bir araç tipini kapsamaktadır. Bu açıdan oldukça özel ve kısıtlayıcı bir ehliyet türüdür. B1 sınıfı ehliyet ancak şu şartları taşıyan motorları kullanabilir;
- Motor gücü 15Kw'ı geçmeyen,
- Net ağırlığı 400 kilogram olan, yük taşıyanlar içinse 550 kilogramı geçmeyen,
- 4 tekerleği olan.
- Bu kilo hesaplamasında, elektrikle çalışan motorlarda, elektrik bataryasının ağırlığı kilo hesabına katılmamaktadır.