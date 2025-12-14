EFT ve IBAN ile para transferlerinde yeni sistem: Transfer yaparken açıklama yazmak zorunlu mu? Hangi kurallar değişti? İşte detaylar

Türkiye’de bankacılık ve elektronik ödeme sistemlerinde güvenliği artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler netleşti. 11. Yargı Paketi kapsamında, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde ayrıntılı açıklama şartı, çift katmanlı doğrulama ve çipli kimlik zorunluluğu uygulanacak. Düzenleme, mali suçlar ve yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir dönemi başlatmayı amaçlıyor. Peki EFT ve IBAN ile para transferlerinde açıklama yazmak zorunlu mu? Hangi kurallar değişti? İşte merak edilen tüm bilgiler.

1 /6 Türkiye’de finansal işlemlere yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. EFT, IBAN ve havale işlemlerini kapsayan yeni kurallar, özellikle yüksek tutarlı para transferlerini daha şeffaf ve izlenebilir hale getirmeyi hedefliyor. Adalet Bakanlığı ile MASAK koordinasyonunda hazırlanan düzenlemeler, 11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte bankacılık sisteminde kapsamlı değişiklikler getirecek.

2 /6 200 bin TL üzeri işlemlere açıklama şartı Yeni uygulamaya göre 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde, işlemin amacı kullanıcı tarafından ayrıntılı şekilde belirtilecek. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM fark etmeksizin tüm kanallarda, transfer açıklamasının en az 20 kelimeden oluşması zorunlu olacak. Bu adımın, suç gelirlerinin takibini kolaylaştırması ve şüpheli işlemleri erken aşamada tespit etmesi hedefleniyor.

3 /6 Çift katmanlı doğrulama sistemi devreye giriyor Düzenleme kapsamında, BDDK tarafından belirlenecek limitlerin üzerindeki transferlerde ek güvenlik adımları uygulanacak. Bankalar, kullanıcıdan SMS onayı, biyometrik doğrulama veya çipli kimlik kartı ile işlem teyidi isteyebilecek. Böylece hesapların izinsiz kullanılması ve başkaları adına para aktarılması riskinin azaltılması amaçlanıyor.

4 /6 Çipli kimlik olmadan hesap açılamayacak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre, elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama ya da çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak. Bu düzenleme, özellikle kredi kullanımı sonrası paranın farklı hesaplara aktarılması yoluyla işlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı önemli bir güvenlik bariyeri oluşturacak.

5 /6 Yeni kuralların temel hedefi, Türkiye’de yasa dışı bahis ve mali suçlarla mücadeleyi güçlendirmek. 11. Yargı Paketi’nin Meclis’te kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, söz konusu uygulamaların 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.