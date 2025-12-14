Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EFT ve IBAN ile para transferlerinde yeni sistem: Transfer yaparken açıklama yazmak zorunlu mu? Hangi kurallar değişti? İşte detaylar

EFT ve IBAN ile para transferlerinde yeni sistem: Transfer yaparken açıklama yazmak zorunlu mu? Hangi kurallar değişti? İşte detaylar

21:0614/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye’de bankacılık ve elektronik ödeme sistemlerinde güvenliği artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler netleşti. 11. Yargı Paketi kapsamında, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde ayrıntılı açıklama şartı, çift katmanlı doğrulama ve çipli kimlik zorunluluğu uygulanacak. Düzenleme, mali suçlar ve yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir dönemi başlatmayı amaçlıyor. Peki EFT ve IBAN ile para transferlerinde açıklama yazmak zorunlu mu? Hangi kurallar değişti? İşte merak edilen tüm bilgiler.

Türkiye’de finansal işlemlere yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. EFT, IBAN ve havale işlemlerini kapsayan yeni kurallar, özellikle yüksek tutarlı para transferlerini daha şeffaf ve izlenebilir hale getirmeyi hedefliyor. Adalet Bakanlığı ile MASAK koordinasyonunda hazırlanan düzenlemeler, 11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte bankacılık sisteminde kapsamlı değişiklikler getirecek.

200 bin TL üzeri işlemlere açıklama şartı

Yeni uygulamaya göre 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde, işlemin amacı kullanıcı tarafından ayrıntılı şekilde belirtilecek. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM fark etmeksizin tüm kanallarda, transfer açıklamasının en az 20 kelimeden oluşması zorunlu olacak. Bu adımın, suç gelirlerinin takibini kolaylaştırması ve şüpheli işlemleri erken aşamada tespit etmesi hedefleniyor.

Çift katmanlı doğrulama sistemi devreye giriyor

Düzenleme kapsamında, BDDK tarafından belirlenecek limitlerin üzerindeki transferlerde ek güvenlik adımları uygulanacak. Bankalar, kullanıcıdan SMS onayı, biyometrik doğrulama veya çipli kimlik kartı ile işlem teyidi isteyebilecek. Böylece hesapların izinsiz kullanılması ve başkaları adına para aktarılması riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Çipli kimlik olmadan hesap açılamayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre, elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama ya da çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak. Bu düzenleme, özellikle kredi kullanımı sonrası paranın farklı hesaplara aktarılması yoluyla işlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı önemli bir güvenlik bariyeri oluşturacak.

Yeni kuralların temel hedefi, Türkiye’de yasa dışı bahis ve mali suçlarla mücadeleyi güçlendirmek. 11. Yargı Paketi’nin Meclis’te kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, söz konusu uygulamaların 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

#eft
#iban
#para transferi
#bankacılık
#elektronik ödeme sistemleri
#11 yargı paketi
#transfer açıklaması
#çift katmanlı doğrulama
#çipli kimlik
#banka güvenliği
#güvenlik düzenlemeleri
#EFT ve IBAN ile para transferleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?