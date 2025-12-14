SORU: Dünya'da çıplak gözle görülemeyen Güneş Sistemi'ndeki tek gezegen hangisidir?

CEVAP: B: Neptün

A: Merkür

B: Neptün

C: Uranüs

D: Jüpiter

NEPTÜN HAKKINDA

Karanlık, soğuk ve süpersonik rüzgarlarla sarsılan buz devi Neptün, Güneş'e Dünya'nın 30 katından daha uzaktır. Neptün, güneş sistemimizde çıplak gözle görülemeyen tek gezegendir. Neptün, 1846'daki keşfinden bu yana ilk 165 yıllık yörüngesini 2011 yılında tamamladı. Neptün Güneş'ten o kadar uzakta ki, bu büyük mavi gezegende öğle vakti bize loş bir alacakaranlık gibi görünür. Ev gezegenimizde gördüğümüz sıcak ışık, Neptün'deki güneş ışığından yaklaşık 900 kat daha parlaktır.





Neptün’ün Genel Özellikleri

Neptün, gözlem araçlarıyla yapılan doğrudan gözlemlerle keşfinden önce konumu matematiksel olarak tahmin edilen ilk gezegendir. Neptün’ün gökyüzündeki konumunu matematiksel olarak doğru şekilde tahmin eden ilk kişi 1846 yılında Fransız astronom Jean-Joseph Le Verrier oldu. Le Verrier bu sonucu Berlin Gözlemevi’nde çalışan astronom Johann Gottfried Galle’e iletti. Aynı yıl Galle ve asistanı Heinrich Louis d’Arrest, Neptün’ü teleskopla gözlemeyi başardı. Günümüzde Neptün’ün keşfi daha çok Le Verrier’ye atfedilir.





Neptün, Dünya’ya Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının yaklaşık 30 katı bir mesafede bulunur. Jüpiter ve Satürn’den sonra en büyük kütleli üçüncü gezegendir ve dört gaz devi gezegenden çapı en küçük olanıdır. Uranüs gibi Neptün de hem gaz hem de buz devidir.





Neptün’ün en büyük uydusu Triton, gezegenin keşfinden sadece 17 gün sonra, 10 Ekim 1846 tarihinde William Lassell tarafından keşfedildi. Aynı zamanda Güneş sisteminin yedinci en büyük doğal uydusu olan Triton yaklaşık Plüton büyüklüğündedir ve çapı 2.710 km’dir.





Neptün, keşfinden sonraki ilk 165 yıllık yörünge dönemini 2011 yılında tamamladı. Gezegen, ilk kez ve sadece Voyager 2 uzay aracı tarafından, 1989 yılında ziyaret edildi. Voyager 2’nin ziyaretinden önce Neptün’ün sadece iki uydusu keşfedilmişti. Voyager 2 ve yer-tabanlı güçlü teleskoplar sayesinde gezegenin toplamda 16 doğal uydusu keşfedildi.



