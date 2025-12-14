EMKELİ MAAŞ ZAMMI 2026: Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu netleşiyor

2026 yılına girerken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli için maaş artışları gündemin ilk sırasına yerleşti. TÜİK’in açıkladığı beş aylık enflasyon verileriyle birlikte zam oranları büyük ölçüde şekillenirken, nihai tablo Aralık ayı enflasyonu sonrası ortaya çıkacak. En düşük emekli aylığında da yeni yılda artış bekleniyor.
Türkiye’de emekli maaşları için her yıl Ocak ve Temmuz ayları kritik öneme sahip. 2026 Ocak zammı, 2025 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyon verilerine göre belirlenecek. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaş artışı doğrudan altı aylık TÜFE oranına bağlanırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.
2026 ocak için beklenen zam oranları
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 31–33 aralığında bulunuyor. Enflasyonun yüzde 31 civarında gerçekleşmesi halinde, altı aylık artışın yaklaşık yüzde 12 olması öngörülüyor. Daha yüksek bir senaryoda ise bu oran yüzde 14’e yaklaşabilir. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak ayında yüzde 12 ila 14 arasında zam alması bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri için tablo
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik zamla birlikte enflasyon farkını da içeriyor. Bu hesaplamaya göre Ocak 2026’da artış oranının yüzde 18-20 bandında oluşması öngörülüyor. Ayrıca toplu sözleşme kapsamında taban aylıklara yılın ilk ayında 1000 TL ilave ödeme yapılması planlanıyor.
En düşük emekli aylığı ve maaş farkı
2025 Temmuz itibarıyla 16 bin 881 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşının, 2026 Ocak zammıyla birlikte 19 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında geçmiş yılların aksine memur emeklileri lehine bir maaş farkı oluşacağı tahmin ediliyor. Bu farkın yaklaşık 6 puan seviyesinde olabileceği ifade ediliyor.
Emekli maaş zammı nasıl hesaplanıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, Temmuz–Aralık dönemindeki enflasyon toplamı esas alınarak güncelleniyor. TÜİK’in kasım ayı verilerine göre aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak açıklandı. Bu tabloyla birlikte beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,20 seviyesine ulaştı ve bu oran şimdiden emekliler için garanti edilmiş durumda. Nihai zam oranı, Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.
Mevcut maaş: ₺16.880,98
%12,28 zamlı: ₺18.953,96
%13,14 zamlı: ₺19.099,14
%14 zamlı: ₺19.244,32
Mevcut maaş: ₺17.000,00
%12,28 zamlı: ₺19.087,60
%13,14 zamlı: ₺19.233,80
%14 zamlı: ₺19.380,00
Mevcut maaş: ₺18.000,00
%12,28 zamlı: ₺20.210,40
%13,14 zamlı: ₺20.365,20
%14 zamlı: ₺20.520,00
Mevcut maaş: ₺19.000,00
%12,28 zamlı: ₺21.333,20
%13,14 zamlı: ₺21.496,60
%14 zamlı: ₺21.660,00
Mevcut maaş: ₺20.000,00
%12,28 zamlı: ₺22.456,00
%13,14 zamlı: ₺22.628,00
%14 zamlı: ₺22.800,00
Mevcut maaş: ₺21.000,00
%12,28 zamlı: ₺23.578,80
%13,14 zamlı: ₺23.759,40
%14 zamlı: ₺23.940,00
Mevcut maaş: ₺22.000,00
%12,28 zamlı: ₺24.701,60
%13,14 zamlı: ₺24.890,80
%14 zamlı: ₺25.080,00
Mevcut maaş: ₺23.000,00
%12,28 zamlı: ₺25.824,40
%13,14 zamlı: ₺26.022,20
%14 zamlı: ₺26.220,00
Mevcut maaş: ₺24.000,00
%12,28 zamlı: ₺26.947,20
%13,14 zamlı: ₺27.153,60
%14 zamlı: ₺27.360,00
Mevcut maaş: ₺25.000,00
%12,28 zamlı: ₺28.070,00
%13,14 zamlı: ₺28.285,00
%14 zamlı: ₺28.500,00
Mevcut maaş: ₺26.000,00
%12,28 zamlı: ₺29.192,80
%13,14 zamlı: ₺29.416,40
%14 zamlı: ₺29.640,00
Mevcut maaş: ₺27.000,00
%12,28 zamlı: ₺30.315,60
%13,14 zamlı: ₺30.547,80
%14 zamlı: ₺30.780,00
Mevcut maaş: ₺28.000,00
%12,28 zamlı: ₺31.438,40
%13,14 zamlı: ₺31.679,20
%14 zamlı: ₺31.920,00
Mevcut maaş: ₺29.000,00
%12,28 zamlı: ₺32.561,20
%13,14 zamlı: ₺32.810,60
%14 zamlı: ₺33.060,00
Mevcut maaş: ₺30.000,00
%12,28 zamlı: ₺33.684,00
%13,14 zamlı: ₺33.942,00
%14 zamlı: ₺34.200,00