EMKELİ MAAŞ ZAMMI 2026: Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu netleşiyor

2026 ocak için beklenen zam oranları

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 31–33 aralığında bulunuyor. Enflasyonun yüzde 31 civarında gerçekleşmesi halinde, altı aylık artışın yaklaşık yüzde 12 olması öngörülüyor. Daha yüksek bir senaryoda ise bu oran yüzde 14’e yaklaşabilir. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak ayında yüzde 12 ila 14 arasında zam alması bekleniyor.