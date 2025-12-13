Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile geçen yılın kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. hisse başına ödenecek temettü tutarı ve ödeme tarihi bilgileri belli oldu. Peki Ebebek temettü ödemesi ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek? İşte 2025 EBEBK Ebebek temettü ödeme tarihi ve tutarı