Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) yatırımcıları 2025 yılındaki ikinci temettü ödemelerini almaya hazırlanıyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve tutarı belli olmuştu. Ebebek, hisse başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL nakit temettü dağıtacak. Peki Ebebek temettü ne zaman yatacak? İşte detaylar.
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile geçen yılın kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. hisse başına ödenecek temettü tutarı ve ödeme tarihi bilgileri belli oldu. Peki Ebebek temettü ödemesi ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek? İşte 2025 EBEBK Ebebek temettü ödeme tarihi ve tutarı
EBEBEK HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?
Ebebek, hisse başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL nakit temettü dağıtacak.
EBEBEK TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?
Ebebek, yatırımcıları 2025 yılındaki ikinci temettü ödemelerini yapacak. Buna göre, Ebebek’in nakit kâr payı dağıtımının ikinci taksidi 15 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.
EBEBEK (EBEBK) TEMETTÜ HANGİ GÜN HESABA GEÇER?
Ödemeler, Borsa İstanbul'daki T+2 kuralı nedeniyle 17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla hesaplara geçecek. Temettüden faydalanmak için hak kullanım tarihinden önce Ebebek hissesine sahip olmanız gerekir.