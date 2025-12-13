Yeni Şafak
Mevduat sigortası üst limiti ne kadar oldu? Devlet güvencesi tutarı artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

09:0913/12/2025, Cumartesi
Resmi Gazete mevduat sigortası üst limiti kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanan devlet güvencesi tutarını artırdı. Buna göre,950 bin lira olan mevduat sigortası üst limiti 1 milyon 200 bin lira yükseltildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan Fon Kurulu kararına göre, 950 bin lira olan mevduat sigortası üst limiti 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

Yeni düzenlenmenin ise 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacağı açıklandı.

TMSF kararı, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının yeniden değerleme oranı dikkate alınarak alındı.



