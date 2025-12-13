Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan Fon Kurulu kararına göre, 950 bin lira olan mevduat sigortası üst limiti 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.