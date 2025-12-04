Kademeli emeklilik kimleri kapsar? 2000 ile 2008 arası kademeli emeklilik olacak mı? İşte kadın erkek erken emeklilik prim gün yaş tablosu

Kademeli emeklilik son dakika haberleri milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Kademeli emeklilik sistemi, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik formülü olarak ortaya atıldı. Bu sistem, sigortalıların yaşı ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emekli olmasını öngörüyor. Kademeli emeklilik tablosu da belirlendi. Peki 2000-2008 arasına kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı? 1999 sonrasına kademeli emeklilik verilirse 2000-2008 girişli ne zaman emekli olur? İşte detaylar.
Kademeli emeklilik sisteminde, 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim günü ve yaş şartları esnetiliyor. Erken emeklilik çıkmak durumunda, bu kapsamdaki çalışanlar için belirlenen prim günleri ve emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli bir şekilde yükseliyor. Bu düzenlemenin, 2000-2008 arası sigortalı olan çalışanı etkileyecek.
Kademeli Emeklilik ve EYT Farkı
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar): 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanları kapsar. Bu tarihten önce sigortalı olanlar, prim gün sayısını doldurmaları halinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar.
Kademeli Emeklilik: 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanları ilgilendirir. Bu sistemde, prim günü şartına ek olarak yaş şartı da kademeli bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.
Her iki düzenleme de, belirli bir tarihten sonra sigortalı olanlar için farklı emeklilik koşulları sunuyor. Şu an için kademeli emeklilik konusunda somut bir yasal düzenleme bulunmuyor, ancak konu sık sık gündeme geliyor ve ilgili paydaşlar arasında tartışılıyor.
Kademeli erken emeklilik şartları neler?
Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. A Haber'de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:
SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları neler?
20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları neler?
25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? Kademeli erken emeklilik yaş, prim, yıl tablosu
Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. A Haber’de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde:
9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
2000 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
2001 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.
2002 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
2003 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.
2004 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
2005 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.
2006 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.
2007 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.
2008 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.
Kademeli emeklilik çıkacak mı, 1999 sonrası kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak" diyerek, bu konudaki beklentilerin boşa olmadığını vurguladı. Aynı koşullarda çalışan bireylerin, prim ve yaş farkıyla farklı muamelelere maruz kalmasının sistemdeki adaleti zedelediğini belirtti. Karakaş, EYT sürecinde yaşananları hatırlatarak, benzer bir gelişmenin kademeli emeklilik için de yaşanacağını ifade etti.
Kademeli emeklilik için net tarih de veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını belirtti. Karakaş, şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim dönemine girildiğinde tekrar gündeme taşınacağını iddia etti.