TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Trabzon TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ Trabzon kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları özellikle hak sahibi olmayı bekleyenler için önem taşırken, kura çekiminin TOKİ’nin resmi duyuruları doğrultusunda ilan edilen tarih ve saatte noter huzurunda yapılması bekleniyor. Trabzon kura çekimi tarihinin yanında TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isimleri de merak konusu.
TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut için Trabzon'da 3 bin 734 konutun inşa edileceği proje, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi merak edilirken, TOKİ Trabzon kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Trabzon TOKİ 500 bin konut başvuruları arasında yer alan vatandaşlar, kura çekilişi tarih ve saat detaylarını bekliyor.
TOKİ 500 bin konut Trabzon kura tarihi belli oldu mu?
Trabzon TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Trabzon TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TRABZON TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Trabzon 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon’da Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra’da inşa edilecek.
Trabzon'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Trabzon'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Trabzon'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Trabzon'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.