Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuruları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı

Sağlık personeli alımları her dönem yakından izleniyor. Sözleşmeli personel ve işçi pozisyonları için başvuru takvimi merak konusu oldu. Adaylar hem başvuru sürecine hem de kadro detaylarına dair net bilgi bekliyor. Her gün yoğun şekilde gelen soru "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak" oluyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı süreci, 2026 yılında kamuya atanmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılacak geniş kapsamlı personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, başvuru şartları ve branşlara göre kontenjan dağılımı merak ediliyor. Adaylar, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Hangi kadrolara alım yapılacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 26 bin 673 kişilik alımla ilgili gelişmeler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başvuru kılavuzu ve tarihler için hazırlıkların sürdüğünü, detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtti. Başvuru süreci netleştiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz netleşmedi. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsayan alım için şartların, Resmi Gazete veya Bakanlık açıklamasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

Branş Adı Alınacak Personel Sayısı












