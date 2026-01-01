Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuruları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuruları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı

15:551/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık personeli alımları her dönem yakından izleniyor. Sözleşmeli personel ve işçi pozisyonları için başvuru takvimi merak konusu oldu. Adaylar hem başvuru sürecine hem de kadro detaylarına dair net bilgi bekliyor. Her gün yoğun şekilde gelen soru "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak" oluyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı süreci, 2026 yılında kamuya atanmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılacak geniş kapsamlı personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, başvuru şartları ve branşlara göre kontenjan dağılımı merak ediliyor. Adaylar, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Hangi kadrolara alım yapılacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 26 bin 673 kişilik alımla ilgili gelişmeler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TAKVİMİ


Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başvuru kılavuzu ve tarihler için hazırlıkların sürdüğünü, detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtti. Başvuru süreci netleştiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz netleşmedi. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsayan alım için şartların, Resmi Gazete veya Bakanlık açıklamasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.


 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?


Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:


Branş Adı

Alınacak Personel Sayısı







Uzman Doktor 22.983




Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25













#sağlık bakanlığı
#sağlık bakanlığı personel alımı
#doktor alımı
#hemşire alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zonguldak TOKİ kura günü belli oldu mu? 500 bin konut projesine katılanların isim listesi sonuç sorgulama ekranı