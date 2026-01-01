Kahramanmaraş'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Kahramanmaraş'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

05 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı -1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 5 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 48–65 arasında değişirken, rüzgâr 1 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.