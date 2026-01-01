Yeni Şafak
Altın fiyatları 2026 yılının ilk gününde yükselişle başladı: İşte 1 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

10:031/01/2026, Perşembe
Trump-Zelenski görüşmesinin olumlu geçmesinin ardından düşüşe geçen altın, yeni yılın ilk gününde yükselişe geçti. Çeyrek altın 10 bin 205 lira seviyesinde seyrediyor. Bugün gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak 2026 güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları 2026’nın ilk gününde ibre yukarıya döndü. Pazar günü gerçekleşen Trump-Zelenski görüşmesinin olumlu geçmesi ile düşüş trendine giren altın fiyatları yeni yılın ilk günüyle birlikte yeniden yukarı yönlü seyre geçti. İşte 1 Ocak 2026 gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 5.965,27 TL

Gram altın satış fiyatı 5.966,21 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 9.947,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 10.205,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 19.875,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 20.404,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 39.775,00 TL

Cumhuriyet altın satış fiyatı 40.621,00 TL

#Altın fiyatları
#çeyrek altın
#gram altın fiyatı
