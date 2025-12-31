1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchinson, 1908'de hangisinin patentini almıştır? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster sorusu

SORU: 1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchinson, 1908'de hangisinin patentini almıştır?

CEVAP: C: Klakson

A: Steteskop

B: Yangın söndürücü

C: Klakson

D: Saksafon





Miller Reese Hutchison (6 Ağustos 1876 - 16 Şubat 1944), Amerikalı bir elektrik mühendisi ve mucitti. Araç kornası ve işitme cihazı gibi ilk taşınabilir elektrikli aygıtlardan bazılarını geliştirdi. Babası William Hutchison, annesi ise Tracie Elizabeth Magruder’dır.





1889-1891 yılları arasında Marion Military Institute’ta, 1891–1892’de Spring Hill College’da, 1892-1895 arasında Mobile’daki University Military Institute’ta eğitim gördü ve 1897’de Auburn University’den (o dönemde Alabama Polytechnical Institute olarak adlandırılıyordu) mezun oldu.



