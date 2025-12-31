Yeni Şafak
1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchinson, 1908'de hangisinin patentini almıştır? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster sorusu

22:0131/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam yılbaşı özel programı ile ekranlara geldi. Sevilen programda 500 bin TL'lik "1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchinson, 1908'de hangisinin patentini almıştır?" sorusu ise merak edildi. İşte sorunun doğru yanıtı.

SORU: 1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchinson, 1908'de hangisinin patentini almıştır?

CEVAP: C: Klakson

A: Steteskop

B: Yangın söndürücü

C: Klakson

D: Saksafon


Miller Reese Hutchison (6 Ağustos 1876 - 16 Şubat 1944), Amerikalı bir elektrik mühendisi ve mucitti. Araç kornası ve işitme cihazı gibi ilk taşınabilir elektrikli aygıtlardan bazılarını geliştirdi. Babası William Hutchison, annesi ise Tracie Elizabeth Magruder’dır.


1889-1891 yılları arasında Marion Military Institute’ta, 1891–1892’de Spring Hill College’da, 1892-1895 arasında Mobile’daki University Military Institute’ta eğitim gördü ve 1897’de Auburn University’den (o dönemde Alabama Polytechnical Institute olarak adlandırılıyordu) mezun oldu.


Henüz öğrenciyken, 1895’te telgraf hatları için bir paratoner icat ederek patentini aldı. 1898’de İspanya-Amerika Savaşı’nın başlamasıyla gönüllü oldu ve Amerika Birleşik Devletleri Deniz Fenerleri Kurulu’nda (United States Lighthouse Board) mühendis olarak görevlendirildi; Meksika Körfezi’ndeki limanları korumak amacıyla kablolar ve mayınlar döşedi.

