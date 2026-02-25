JUVENTUS - GALATASARAY CANLI İZLE

Temsilcimiz Galatasaray, 5-2 kazandığı maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Galatasaray, 5-2 kazandığı maçın rövanşında İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Allianz Stadyumu'nda saat 23.00'te oynanacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Pinheiro düdük çalacak.
Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak.
Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
Sarı-kırmızılılar tur atlaması halinde adını son 16'ya yazdıracak. Aslan bu aşamada İngiliz takımlarından Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak.
Galatasaray tam kadro İtalya'ya gitti. Juventus maçı öncesi sarı-kırmızılılarda eksik bulunmuyor.
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.