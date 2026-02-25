Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul'daki TOKİ 500 bin sosyal konutları nerede olacak? TOKİ evleri hangi ilçede var?

İstanbul'daki TOKİ 500 bin sosyal konutları nerede olacak? TOKİ evleri hangi ilçede var?

12:3725/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekilişlerinde sona gelindi. 500 bin sosyal konut projesi kapmasında İstanbul’da 100 bin konut inşa edilecek. TOKİ, konutları Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Sosyal konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. TOKİ evlerinin fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki TOKİ 500 bin konut İstanbul’da nereye yapılacak, hangi ilçede TOKİ sosyal konut var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin konut inşa edilecek. Peki İstanbul’da TOKİ sosyal konut nereye yapılacak, İstanbul’da yapılacak sosyal konutların yerleri açıklandı mı? İşte detaylar.

TOKİ sosyal İstanbul’a nereye hangi ilçeye yapılacak?

İstanbul’da yapılacak sosyal konutların yerleri henüz açıklanmadı. TOKİ’nin resmi internet sitesinde şu bilgiler yer almakta.

Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.


TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

TOKİ 500 bi sosyal konut İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

#TOKİ
#TOKİ İstanbul
#TOKİ 500 bin sosyal konut istanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi 2026! 26 Şubat okullar tatil mi?