İŞKUR, yayımladığı yeni personel alımı ilanlarıyla Türkiye genelinde geniş çaplı bir istihdam süreci başlattı. Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan açık iş ilanları; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Kütahya, Yozgat ve Elazığ başta olmak üzere birçok ili kapsıyor. Yayınlanan ilanlarda KPSS şartı aranmazken, farklı sektör ve pozisyonlarda binlerce personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru yapılabilecek kadrolar arasında bekçi, garson, şoför, satış temsilcisi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire, çaycı ve beden işçisi gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor.