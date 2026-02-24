Meteoroloji açıkladı: İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İşte gün gün kar ve yağmur tahmini

İstanbul’da hava sıcaklıkları bu akşamdan itibaren sert düşüşe geçiyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklık 5 derecenin altına inecek. Perşembe günü karla karışık yağmur, Trakya’da ise yer yer kar bekleniyor. Yurt genelinde ise hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak.
İstanbul’da kar, soğuk hava ve karla karışık yağmur uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre kentte sıcaklıklar bu akşamdan itibaren hızla düşecek, perşembe günü ise kar ihtimali gündeme gelecek.
Sıcaklıklar hızla geriliyor
AKOM’un açıklamasına göre güneyli rüzgarların yön değiştirmesiyle birlikte İstanbul’da termometreler kış değerlerine inecek. Öğle saatlerinde 12–14 derece bandında seyreden hava sıcaklığı, akşam saatlerinden sonra 5 derecenin altına düşecek.
Bu düşüşle birlikte aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da azalacak.
Çarşamba yağmur, perşembe sulu kar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre çarşamba günü İstanbul’da sıcaklık 5-8 derece aralığında olacak ve yağmur görülecek.
Perşembe günü ise sıcaklığın 1 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Bu tabloyla birlikte kent genelinde karla karışık yağmur ihtimali güçleniyor. Trakya bölgesinde ise yer yer kar yağışı bekleniyor.
Yurt genelinde yağışlı sistem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca yağışlı hava hakim olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
Çarşamba günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusu hariç ülke genelinde yağış öngörülürken; perşembe günü Ege ve Batı Akdeniz kıyıları dışında geniş bir alanda yağış bekleniyor. Cuma günü ise kuzey ve doğu bölgelerde yağışın devam edeceği bildirildi.
Üç büyükşehirde son durum
İstanbul’da yarın çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak, perşembe günü ise karla karışık yağmur görülebilecek.
Başkent Ankara’da yarın sulu kar, perşembe günü ise hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. İzmir’de ise yarın yağmur beklenirken, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.