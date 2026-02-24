Meteoroloji açıkladı: İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İşte gün gün kar ve yağmur tahmini





Yurt genelinde yağışlı sistem





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca yağışlı hava hakim olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.





Çarşamba günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusu hariç ülke genelinde yağış öngörülürken; perşembe günü Ege ve Batı Akdeniz kıyıları dışında geniş bir alanda yağış bekleniyor. Cuma günü ise kuzey ve doğu bölgelerde yağışın devam edeceği bildirildi.



