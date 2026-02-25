Yeni Şafak
Bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? 25 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları

08:4125/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Altın fiyatları 25 Şubat 2026 Çarşamba günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. 25 Şubat 2026 tarihli haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin zirve yapması ve küresel mali risklerin artmasıyla rekor seviyelerine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın 5.185 dolar civarında denge ararken, yurt içinde gram altın 7.310 TL’den işlem görüyor. İşte 25 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları.

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yılın ilk günlerinde hareketli günler geçiren altında son durum ne? Haftanın üçüncü işlem gününde çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? İşte 25 Şubat altın fiyatları.

Altın fiyatları bugün ne kadar? (25 ŞUBAT 2026)


GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.266,2420

Satış: 7.267,1450


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.158,02

Satış: 5.159,00



ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.625,0400

Satış: 11.880,6700





CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 46.500,2900

Satış: 47.376,8600





TAM ALTIN FİYATI


Alış: 48.118,00

Satış: 48.550,00


ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

