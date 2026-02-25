Altın fiyatları 25 Şubat 2026 Çarşamba günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. 25 Şubat 2026 tarihli haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin zirve yapması ve küresel mali risklerin artmasıyla rekor seviyelerine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın 5.185 dolar civarında denge ararken, yurt içinde gram altın 7.310 TL’den işlem görüyor. İşte 25 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları bugün ne kadar? (25 ŞUBAT 2026)
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.266,2420
Satış: 7.267,1450
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.158,02
Satış: 5.159,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.625,0400
Satış: 11.880,6700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.500,2900
Satış: 47.376,8600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.118,00
Satış: 48.550,00