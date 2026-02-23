Yeni Şafak
TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ankara kurası

TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ankara kurası

11:5723/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Ankara konut kura çekiliş tarihi henüz netleşmese de TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Ankara kura çekilişine katılacakların listesi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 konut için kura çekilişi heyecanı sürüyor. TOKİ Ankara sahipliği kurası çekiliş tarihi, henüz açıklanmazken, Ankara TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. İşte 500 bin konut Ankara kura çekilişine katılacaklar listesi.

Ankara TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Ankara kurası
#TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi
