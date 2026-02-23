Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. hafta kapanış maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada berabere kalarak zirveyle puanları eşitleme fırsatını tepti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada Marco Asensio atarken, skoru belirleyen golü Kasımpaşa adına 90+11. dakikada Allevinah kaydetti.

Kasımpaşa'da 90+3. dakikada Ben Ouanes ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

53 puanla ikinci sırada konumlanan Fenerbahçe, bir sonraki hafta Antalyaspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Benedyczak, Cenk.

MAÇTAN DAKİKALAR

14' Marco Asensio'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Anthony Musaba'nın sol çaprazdan yaptığı gelişine vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

15' Adrian Benedyczak'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Fousseni Diabate'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ederson gole izin vermedi.

20' Levent Mercan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Marco Asensio'nun yaptığı vuruşta Andreas Gianniotis topa hakim olmayı başardı.

28' Adrian Benedyczak'ın ceza yayından dönerek yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

45+1' Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.

45+3' Kante'den topu kapan Cenk Tosun, soldan atağa katılan Diabate'le pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.

İKİNCİ YARI

49' Soldan ceza sahasına giren Nene, penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede meşin yuvarlakla buluşan Yiğit Efe Demir'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.





59' Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Talisca, savunmadan önce kafayı vurdu ancak Gianniotis iyi yer tutarak gole engel oldu.





66' Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza yayı önüne kat edip sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.





90+3' Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Yiğit Efe Demir'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sıra kartını gören Ben Ouenas, oyundan ihraç edildi.





90+5' Fenerbahçe golü buldu. Fred'in pasında solda topla buluşan Nene'nin ceza yayına ortasında Marco Asensio meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-0.

90+11' Kasımpaşa beraberliği buldu. Benedyczak'ın ceza sahasına ortasında Baldursson kale sahası içine indirdi. Bu noktaya hareketlenen Allevinah'ın çaprazdan düzeltip vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN NOTLAR

- Asensio, kariyer rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, kariyer rekorunu kırdı.

Sezon başından beri göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Asensio, kariyerinde daha önce en çok gol kaydettiği sezonu 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla 10 gol atarak yaşamıştı.

Asensio, Kasımpaşa ağlarına 90+5. dakikada attığı golle bu sezonki 11. golüne ulaşarak rekorunu kırdı.





- Sakatlanan Çağlar, maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 23. dakikasında sağ üst arka adalesini tutan Çağlar, teknik heyete bakarak değişiklik istedi.

Maça bir süre devam eden Çağlar için 25. dakikada saha içinde tedavi uygulandı.

Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen tecrübeli savunmacı, 27. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.





- Oosterwolde sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 25 ve 28. dakikalarında kasık bölgesini tutarak değişiklik işaret eden Oosterwolde, bir süre daha kendini iyi hissederek oyuna devam etti.

Maçın 38. dakikasında oyuna devam edemeyen ve kendini yere bırakan Oosterwolde, 40. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bıraktı.





- Levent Mercan 1,5 ay sonra 11'de

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü.





Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.





Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.





- Musaba 3 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.





Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı.





Musaba, UEFA listesinde olmaması sebebiyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.





- Santrforda tercih Talisca

Domenico Tedesco, Kasımpaşa mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.





Nottingham Forest karşısında Sidiki Cherif'i ilk kez ilk 11'de değerlendiren Tedesco, Kasımpaşa karşısında oyuncuyu yedek soyundururken, Talisca'yı ileri uçta görevlendirdi.





- Yönetimden taraftara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Yönetimi, ligde bitime 12 maç kala sarı-lacivertli tribünlere şampiyonluk mesajı verdi.





Kasımpaşa maçı öncesinde kale arkasında "İNAN FENERBAHÇE" mesajının olduğu bir koreografi yapılırken, stat hoparlörlerinde de Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Güzel günler göreceğiz" şarkısı çalındı.





- Asensio'ya plaket takdim edildi

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa maçı öncesinde plaketle ödüllendirildi.





Trendyol Süper Lig'de Ocak ayının en güzel golüne imza atan oyuncuya ödülü, karşılaşma öcnesinde takdim edildi.





- Fenerbahçeli bazı futbolcular "Engelsiz" tribününe gitti

Fenerbahçeli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, müsabaka öncesinde engelsiz tribününü ziyaret etti.





Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan standda bulunan 3 isme çiçek verildi. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.





