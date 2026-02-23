Deprem konut fiyatları: Afet konutları aylık taksit tutarı ne kadar? Deprem konutları detaylı ödeme planı

Deprem konut fiyatları ne kadar, aylık taksit tutarı ne kadar?

İki yıllık ödemesiz dönemin ardından borç tutarı faizsiz olarak 18 yıla yayılacak ve bu süreçte taksitler sabit kalacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak inşa edilen bir afet konutunun taksitli toplam fiyatı 1 milyon 890 bin lira olarak belirlenirken, vatandaşların ödeyeceği aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira seviyesinde tutuldu.