Juventus Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray tur için Juventus deplasmanında

Galatasaray tur için Juventus deplasmanında

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray yarın TSİ 23.00’te deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanan ilk maçı 5-2’lik skorla kazandı. Aslan, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak. Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek. Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek. Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.