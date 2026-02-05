-2 milyon TL üzerindeki kredi limitlerinde yaşanan kısıtlamaların, bu kampanya özelinde esnetilmesi ve limit artışına gidilmesi bekleniyor.





-Bu kampanya, adından da anlaşılacağı üzere sosyal bir hedef güderek sadece "ilk kez konut edinecek" kişilere özel olacak.

-Daha önce üzerine kayıtlı bir evi bulunmayan dar ve orta gelirli vatandaşlar.

-Geri ödemelerin 15 yıla (180 ay) kadar yayılması ve mortgage benzeri uzun vadeli bir modelin uygulanması hedefleniyor.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilk evini alacaklar için kredi risk ağırlığını düşürerek bankaların bu krediyi daha kolay vermesinin önünü açacak.

-Uzun vadeli, düşük faizli ve hane halkı gelirine uygun taksit imkanları sunulacak.















