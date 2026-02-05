EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON GELİŞMELER: 2026 emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında ödenmeye başlandı. İkramiyeler geçen yıl yapılan yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya kadar yükseltildi. 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek olan ikramiyenin 5 liraya çıkarılması gündemde. Böylelikle toplam ikramiye ödemelerinin 10 bin lira olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları sonrasında belirlenecek ikramiye tutarı Başkan Erdoğan'a sunulacak. Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.