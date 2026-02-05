Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kredi kartı limiti düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Konut kredisi limiti düşürüldü mü, artırıldı mı? Kredi kartı borcu yapılandırma 2026 BDDK kararı son gelişmeler

Kredi kartı limiti düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Konut kredisi limiti düşürüldü mü, artırıldı mı? Kredi kartı borcu yapılandırma 2026 BDDK kararı son gelişmeler

19:075/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

BDDK’nın 2026’ya girerken devreye aldığı yeni düzenleme, kredi kartı limitlerinden konut kredisi kullanım oranlarına kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Gelirle uyumsuz yüksek kredi kartı limitleri kademeli olarak düşürülürken, kullanılmayan limitler bankalar tarafından yeniden hesaplanacak. Konut kredilerinde ise sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırılarak kredi oranları yalnızca konut bedeline göre belirlenecek. Peki kredi kartı limiti kimler için azalacak, konut kredisi neye göre verilecek, yeni kurallar hane bütçesini nasıl etkileyecek?

Türkiye’de finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlar atan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limiti ve konut kredisi kullanımına ilişkin yeni kuralları yürürlüğe koydu. 2026 takvimiyle birlikte uygulanacak düzenlemeler, özellikle gelirinin üzerinde kredi kartı limiti bulunan kullanıcıları ve konut kredisiyle ev almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

Kredi kartı limitlerinde yeni dönem


Yeni karara göre, tüm kredi kartlarının toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kart hamilleri için kullanım odaklı bir azaltma mekanizması devreye alınacak. Kartların aktif biçimde kullanılmayan kısmı dikkate alınarak limitler kademeli şekilde aşağı çekilecek.


Toplam kart limiti 400-750 bin TL aralığında bulunanlarda, son bir yıl içinde en yüksek harcamanın yapıldığı aya bakılacak ve kullanılmayan limitin yüzde 50’si düşürülecek. Limit toplamı 750 bin TL’nin üzerindeyse bu oran yüzde 80’e çıkacak. Böylece gelirle uyumsuz ve atıl kalan yüksek limitlerin sistemden ayıklanması amaçlanıyor.


Gelir esaslı limit uygulaması


BDDK, kredi kartı verilmesi ve limit artırımı süreçlerinde yalnızca belgelenmiş gelir bilgisinin esas alınacağını netleştirdi. Aylık ya da yıllık ortalama gelir, bankalar tarafından kabul edilen resmi belgelerle doğrulanacak.


Toplam kart limiti 400 bin TL’nin altında kalan kullanıcılar ise düzenlemeden etkilenmeyecek. Bankalar, mevcut limitleri 1 Ocak 2027’ye kadar gelirle uyumlu hale getirmekle yükümlü olacak. Limit azaltım işlemlerinin ise 15 Şubat 2026’ya kadar tamamlanması öngörülüyor.

Konut kredilerinde ayrım kaldırıldı


Konut kredilerinde önemli bir değişiklik de kredi kullanım oranlarında yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte sıfır ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Bundan böyle kredi oranı yalnızca konutun satış bedeline göre belirlenecek.


Buna göre, değeri 5 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 70’e kadar kredi kullanılabilecek. 5-7 milyon TL aralığındaki konutlarda ise bu oran yüzde 50 olarak uygulanacak. Ayrıca 2010 sonrası inşa edilen ve asgari C enerji sınıfına sahip binalar, avantajlı kredi kapsamına alındı.


İlk konut alanlara öncelik


Düzenleme, ilk kez konut edinecek vatandaşları desteklemeyi de hedefliyor. Kişinin kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocukları adına kayıtlı en az bir konut bulunması durumunda, belirlenen kredi oranları yüzde 75 oranında düşürülerek uygulanmaya devam edecek. Böylece birden fazla konutu olanlar için kredi erişimi sınırlı tutulacak.


Kredi kartlarına 48 ay yapılandırma imkânı


BDDK kararı kapsamında, dönem borcunu ödeyemeyen kredi kartları ile 30 günü aşan gecikmesi bulunan ihtiyaç kredileri için de yeni bir yapılandırma yolu açıldı.


Borçluların talep etmesi hâlinde, mevcut bakiye azami 48 ay vade ile yeniden yapılandırılabilecek. Başvuruların yapılandırma tarihinden itibaren üç ay içinde yapılması gerekiyor.


BDDK'NIN KONU HAKKINDAKİ KAMUOYU DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

#bddk
#bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
#kredi kartı limiti
#konut kredisi
#kredi kartı borcu
#yapılandırma
#kredi kartı düzenlemesi
#banka düzenlemeleri
#konut kredisi limiti
#hane bütçesi
#tüketici kredileri
#finansal düzenleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı limiti düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Konut kredisi limiti düşürüldü mü, artırıldı mı? Kredi kartı borcu yapılandırma 2026 BDDK kararı son gelişmeler