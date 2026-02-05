Kredi kartı limiti düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Konut kredisi limiti düşürüldü mü, artırıldı mı? Kredi kartı borcu yapılandırma 2026 BDDK kararı son gelişmeler

Kredi kartı limitlerinde yeni dönem





Yeni karara göre, tüm kredi kartlarının toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kart hamilleri için kullanım odaklı bir azaltma mekanizması devreye alınacak. Kartların aktif biçimde kullanılmayan kısmı dikkate alınarak limitler kademeli şekilde aşağı çekilecek.





Toplam kart limiti 400-750 bin TL aralığında bulunanlarda, son bir yıl içinde en yüksek harcamanın yapıldığı aya bakılacak ve kullanılmayan limitin yüzde 50’si düşürülecek. Limit toplamı 750 bin TL’nin üzerindeyse bu oran yüzde 80’e çıkacak. Böylece gelirle uyumsuz ve atıl kalan yüksek limitlerin sistemden ayıklanması amaçlanıyor.



