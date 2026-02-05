Kredi kartı limiti düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Konut kredisi limiti düşürüldü mü, artırıldı mı? Kredi kartı borcu yapılandırma 2026 BDDK kararı son gelişmeler

BDDK’nın 2026’ya girerken devreye aldığı yeni düzenleme, kredi kartı limitlerinden konut kredisi kullanım oranlarına kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Gelirle uyumsuz yüksek kredi kartı limitleri kademeli olarak düşürülürken, kullanılmayan limitler bankalar tarafından yeniden hesaplanacak. Konut kredilerinde ise sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırılarak kredi oranları yalnızca konut bedeline göre belirlenecek. Peki kredi kartı limiti kimler için azalacak, konut kredisi neye göre verilecek, yeni kurallar hane bütçesini nasıl etkileyecek?
Türkiye’de finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlar atan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limiti ve konut kredisi kullanımına ilişkin yeni kuralları yürürlüğe koydu. 2026 takvimiyle birlikte uygulanacak düzenlemeler, özellikle gelirinin üzerinde kredi kartı limiti bulunan kullanıcıları ve konut kredisiyle ev almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem
Yeni karara göre, tüm kredi kartlarının toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kart hamilleri için kullanım odaklı bir azaltma mekanizması devreye alınacak. Kartların aktif biçimde kullanılmayan kısmı dikkate alınarak limitler kademeli şekilde aşağı çekilecek.
Toplam kart limiti 400-750 bin TL aralığında bulunanlarda, son bir yıl içinde en yüksek harcamanın yapıldığı aya bakılacak ve kullanılmayan limitin yüzde 50’si düşürülecek. Limit toplamı 750 bin TL’nin üzerindeyse bu oran yüzde 80’e çıkacak. Böylece gelirle uyumsuz ve atıl kalan yüksek limitlerin sistemden ayıklanması amaçlanıyor.
Gelir esaslı limit uygulaması
BDDK, kredi kartı verilmesi ve limit artırımı süreçlerinde yalnızca belgelenmiş gelir bilgisinin esas alınacağını netleştirdi. Aylık ya da yıllık ortalama gelir, bankalar tarafından kabul edilen resmi belgelerle doğrulanacak.
Toplam kart limiti 400 bin TL’nin altında kalan kullanıcılar ise düzenlemeden etkilenmeyecek. Bankalar, mevcut limitleri 1 Ocak 2027’ye kadar gelirle uyumlu hale getirmekle yükümlü olacak. Limit azaltım işlemlerinin ise 15 Şubat 2026’ya kadar tamamlanması öngörülüyor.
Konut kredilerinde ayrım kaldırıldı
Konut kredilerinde önemli bir değişiklik de kredi kullanım oranlarında yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte sıfır ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Bundan böyle kredi oranı yalnızca konutun satış bedeline göre belirlenecek.
Buna göre, değeri 5 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 70’e kadar kredi kullanılabilecek. 5-7 milyon TL aralığındaki konutlarda ise bu oran yüzde 50 olarak uygulanacak. Ayrıca 2010 sonrası inşa edilen ve asgari C enerji sınıfına sahip binalar, avantajlı kredi kapsamına alındı.
İlk konut alanlara öncelik
Düzenleme, ilk kez konut edinecek vatandaşları desteklemeyi de hedefliyor. Kişinin kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocukları adına kayıtlı en az bir konut bulunması durumunda, belirlenen kredi oranları yüzde 75 oranında düşürülerek uygulanmaya devam edecek. Böylece birden fazla konutu olanlar için kredi erişimi sınırlı tutulacak.
Kredi kartlarına 48 ay yapılandırma imkânı
BDDK kararı kapsamında, dönem borcunu ödeyemeyen kredi kartları ile 30 günü aşan gecikmesi bulunan ihtiyaç kredileri için de yeni bir yapılandırma yolu açıldı.
Borçluların talep etmesi hâlinde, mevcut bakiye azami 48 ay vade ile yeniden yapılandırılabilecek. Başvuruların yapılandırma tarihinden itibaren üç ay içinde yapılması gerekiyor.