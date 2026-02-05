5 Şubat A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu kapsamında yer alan ürünler mağaza raflarında satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün gruplarıyla dikkat çeken A101 aktüel kataloğunda bu hafta; robot süpürge, tekerlekli elektrikli kamyonet, elektrikli araç, manyetik yapı blokları oyun seti, portatif buharlı kırışık giderici, ultrasonik hava nemlendirici, kameralı akıllı evcil hayvan besleyici, halı yıkama makinesi ve daha birçok teknolojik ve ev ihtiyaçlarına yönelik ürün bulunuyor. A101 5 Şubat aktüel katalog ürünleri, görselleriyle birlikte tüketicilerin ilgisine sunulmuş durumda.
5 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın aktüel ile Perşembe günü yeni ürünler raflarda alışveriş severleri bekleyecek. A101 indirim broşürü içerisinde; 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 219.990 TL, 256 GB cep telefonu 9.999 TL, 55 inç frameless UHD Qled Webos tv 16.999 TL, kablosuz Mouse 99,50 TL, bluetooth hoparlör şarj standı 999 TL, kafaüstü kulaklık 439 TL, kurutma makinesi 15.999 TL, çay makinesi 899 TL ile yer aldı. Peki A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta neler sunuyor? İşte 5 Şubat 2026 A101 aktüel kataloğu yeni ürünler listesi tamamı.
A101 ALDIN ALDIN 5 ŞUBAT PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Hı-Level 55 İnç Frameless UHD QLED TV 16.999 TL
Onvo 32 İnç Frameless QLED TV 6.799 TL
Realme C75 8/256 GB Cep Telefonu 9.999 TL
Kafaüstü Kulaklık 439 TL
Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 359 TL
Volta Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 219.990 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
APEC 49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Windsor Kurutma Makinesi 15.999 TL
No-Frost Buzdolabı 21.499 TL
Stand Mikser 4.449 TL
Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
Çay Makinesi 899 TL
Ultrasonik Hava Nemlendirici 949 TL
Akıllı Vücut Analiz Baskülü 649 TL
Robot Süpürge 7.999 TL
Halı Yıkama Makinesi 6.499 TL
Tavuklu Kedi Maması 10 KG 799 TL
Tavuklu Köpek Maması 10 KG 649 TL
Sabunlu Kedi Kumu 10 L 199 TL
Kameralı Akıllı Hayvan Besleyici 2.799 TL
Kedi Kumu Küreği 79,50 TL
Gökkuşağı Kuyruklu Fare 69,50 TL
Evcil Hayvan Tırnak Makası 119 TL
2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL
Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL
Takı Setleri 139 TL
Yatak Alezi 299 TL
Kadın Cüzdan 229 TL
Kadın Hasır Çanta 499 TL
Taç Çeşitleri 49,50 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 119 TL
Silikon Servis Gereçleri 79,50 TL
Cam Kalp Şekilli Tabak 99,50 TL
Cam Çerezlik 29,50 TL
Emaye Bakraç 399 TL
Fondü Seti 199 TL
Metal Süzgeç 249 TL
Tamperli Kayık Tabak 49,50 TL
Manyetik Yapı Blokları 36 Parça 749 TL
Oyuncak 3D Steam Eğitici Matkap Seti 529 TL
Oyuncak Midi Bowling 169 TL
Oyuncak Beton Mikseri 229 TL
Oyuncak İtfaiye İstasyonu 399 TL
Oyuncak Temizlik Seti 169 TL
Dondurulmuş Piliç But Izgara 169 TL
Dondurulmuş Piliç Izgara Köfte 119,50 TL
Özsüt Sefer Usta Dondurulmuş Tiramisu 600 g 199 TL
Dondurulmuş Kıymalı Pide 159 TL
Dimes Meyveli İçecek 1L 55 TL
Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 G 275 TL
Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 G 219 TL
Çerezya Antep Fıstığı 250 G 299 TL
Zühre Ana Servi Kozalağı Şurubu 500 ml 199 TL
Malatya Pazarı Fındıklı Cezerye 50 G 17,50 TL
Ülker Fındıklı Çikolata 60 G 51 TL
Ülker Biskrem Extra Cookie Kurabiye 184 G 42 TL
Ülker Krispi Baharatlı Tırtıklı Kraker 48 G 12,50 TL
Apart Vanilyalı Gofret 200 G 25 TL