5 Şubat A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu kapsamında yer alan ürünler mağaza raflarında satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün gruplarıyla dikkat çeken A101 aktüel kataloğunda bu hafta; robot süpürge, tekerlekli elektrikli kamyonet, elektrikli araç, manyetik yapı blokları oyun seti, portatif buharlı kırışık giderici, ultrasonik hava nemlendirici, kameralı akıllı evcil hayvan besleyici, halı yıkama makinesi ve daha birçok teknolojik ve ev ihtiyaçlarına yönelik ürün bulunuyor. A101 5 Şubat aktüel katalog ürünleri, görselleriyle birlikte tüketicilerin ilgisine sunulmuş durumda.

1 /7 5 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın aktüel ile Perşembe günü yeni ürünler raflarda alışveriş severleri bekleyecek. A101 indirim broşürü içerisinde; 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 219.990 TL, 256 GB cep telefonu 9.999 TL, 55 inç frameless UHD Qled Webos tv 16.999 TL, kablosuz Mouse 99,50 TL, bluetooth hoparlör şarj standı 999 TL, kafaüstü kulaklık 439 TL, kurutma makinesi 15.999 TL, çay makinesi 899 TL ile yer aldı. Peki A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta neler sunuyor? İşte 5 Şubat 2026 A101 aktüel kataloğu yeni ürünler listesi tamamı.

2 /7 A101 ALDIN ALDIN 5 ŞUBAT PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU Hı-Level 55 İnç Frameless UHD QLED TV 16.999 TL Onvo 32 İnç Frameless QLED TV 6.799 TL Realme C75 8/256 GB Cep Telefonu 9.999 TL Kafaüstü Kulaklık 439 TL Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 359 TL Volta Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 219.990 TL Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL APEC 49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

3 /7 Çamaşır Makinesi 14.999 TL Windsor Kurutma Makinesi 15.999 TL No-Frost Buzdolabı 21.499 TL Stand Mikser 4.449 TL Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL Çay Makinesi 899 TL Ultrasonik Hava Nemlendirici 949 TL Akıllı Vücut Analiz Baskülü 649 TL Robot Süpürge 7.999 TL Halı Yıkama Makinesi 6.499 TL

4 /7 Tavuklu Kedi Maması 10 KG 799 TL Tavuklu Köpek Maması 10 KG 649 TL Sabunlu Kedi Kumu 10 L 199 TL Kameralı Akıllı Hayvan Besleyici 2.799 TL Kedi Kumu Küreği 79,50 TL Gökkuşağı Kuyruklu Fare 69,50 TL Evcil Hayvan Tırnak Makası 119 TL

5 /7 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL Takı Setleri 139 TL Yatak Alezi 299 TL Kadın Cüzdan 229 TL Kadın Hasır Çanta 499 TL Taç Çeşitleri 49,50 TL Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL Mini Metal Servis Gereçleri 119 TL Silikon Servis Gereçleri 79,50 TL Cam Kalp Şekilli Tabak 99,50 TL Cam Çerezlik 29,50 TL Emaye Bakraç 399 TL Fondü Seti 199 TL Metal Süzgeç 249 TL Tamperli Kayık Tabak 49,50 TL

6 /7 Manyetik Yapı Blokları 36 Parça 749 TL Oyuncak 3D Steam Eğitici Matkap Seti 529 TL Oyuncak Midi Bowling 169 TL Oyuncak Beton Mikseri 229 TL Oyuncak İtfaiye İstasyonu 399 TL Oyuncak Temizlik Seti 169 TL Dondurulmuş Piliç But Izgara 169 TL Dondurulmuş Piliç Izgara Köfte 119,50 TL Özsüt Sefer Usta Dondurulmuş Tiramisu 600 g 199 TL Dondurulmuş Kıymalı Pide 159 TL Dimes Meyveli İçecek 1L 55 TL