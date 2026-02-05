Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
A101 aktüel 5 Şubat kataloğu: Elektrikli araç, buharlı kırışık giderici, robot süpürge satışı çıktı

A101 aktüel 5 Şubat kataloğu: Elektrikli araç, buharlı kırışık giderici, robot süpürge satışı çıktı

09:225/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

5 Şubat A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu kapsamında yer alan ürünler mağaza raflarında satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün gruplarıyla dikkat çeken A101 aktüel kataloğunda bu hafta; robot süpürge, tekerlekli elektrikli kamyonet, elektrikli araç, manyetik yapı blokları oyun seti, portatif buharlı kırışık giderici, ultrasonik hava nemlendirici, kameralı akıllı evcil hayvan besleyici, halı yıkama makinesi ve daha birçok teknolojik ve ev ihtiyaçlarına yönelik ürün bulunuyor. A101 5 Şubat aktüel katalog ürünleri, görselleriyle birlikte tüketicilerin ilgisine sunulmuş durumda.

5 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın aktüel ile Perşembe günü yeni ürünler raflarda alışveriş severleri bekleyecek. A101 indirim broşürü içerisinde; 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 219.990 TL, 256 GB cep telefonu 9.999 TL, 55 inç frameless UHD Qled Webos tv 16.999 TL, kablosuz Mouse 99,50 TL, bluetooth hoparlör şarj standı 999 TL, kafaüstü kulaklık 439 TL, kurutma makinesi 15.999 TL, çay makinesi 899 TL ile yer aldı. Peki A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta neler sunuyor? İşte 5 Şubat 2026 A101 aktüel kataloğu yeni ürünler listesi tamamı.

A101 ALDIN ALDIN 5 ŞUBAT PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Hı-Level 55 İnç Frameless UHD QLED TV 16.999 TL

Onvo 32 İnç Frameless QLED TV 6.799 TL

Realme C75 8/256 GB Cep Telefonu 9.999 TL

Kafaüstü Kulaklık 439 TL

Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 359 TL

Volta Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 219.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

APEC 49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Windsor Kurutma Makinesi 15.999 TL

No-Frost Buzdolabı 21.499 TL

Stand Mikser 4.449 TL

Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL

Çay Makinesi 899 TL

Ultrasonik Hava Nemlendirici 949 TL

Akıllı Vücut Analiz Baskülü 649 TL

Robot Süpürge 7.999 TL

Halı Yıkama Makinesi 6.499 TL

Tavuklu Kedi Maması 10 KG 799 TL

Tavuklu Köpek Maması 10 KG 649 TL

Sabunlu Kedi Kumu 10 L 199 TL

Kameralı Akıllı Hayvan Besleyici 2.799 TL

Kedi Kumu Küreği 79,50 TL

Gökkuşağı Kuyruklu Fare 69,50 TL

Evcil Hayvan Tırnak Makası 119 TL

2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL

Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL

Takı Setleri 139 TL

Yatak Alezi 299 TL

Kadın Cüzdan 229 TL

Kadın Hasır Çanta 499 TL

Taç Çeşitleri 49,50 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 119 TL

Silikon Servis Gereçleri 79,50 TL

Cam Kalp Şekilli Tabak 99,50 TL

Cam Çerezlik 29,50 TL

Emaye Bakraç 399 TL

Fondü Seti 199 TL

Metal Süzgeç 249 TL

Tamperli Kayık Tabak 49,50 TL

Manyetik Yapı Blokları 36 Parça 749 TL

Oyuncak 3D Steam Eğitici Matkap Seti 529 TL

Oyuncak Midi Bowling 169 TL

Oyuncak Beton Mikseri 229 TL

Oyuncak İtfaiye İstasyonu 399 TL

Oyuncak Temizlik Seti 169 TL

Dondurulmuş Piliç But Izgara 169 TL

Dondurulmuş Piliç Izgara Köfte 119,50 TL

Özsüt Sefer Usta Dondurulmuş Tiramisu 600 g 199 TL

Dondurulmuş Kıymalı Pide 159 TL

Dimes Meyveli İçecek 1L 55 TL

Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 G 275 TL

Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 G 219 TL

Çerezya Antep Fıstığı 250 G 299 TL

Zühre Ana Servi Kozalağı Şurubu 500 ml 199 TL

Malatya Pazarı Fındıklı Cezerye 50 G 17,50 TL

Ülker Fındıklı Çikolata 60 G 51 TL

Ülker Biskrem Extra Cookie Kurabiye 184 G 42 TL

Ülker Krispi Baharatlı Tırtıklı Kraker 48 G 12,50 TL

Apart Vanilyalı Gofret 200 G 25 TL

#A101 aktüel
#A101
#A101 aktüel ürünler kataloğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 aktüel 5 Şubat kataloğu: Elektrikli araç, buharlı kırışık giderici, robot süpürge satışı çıktı