2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvurularında beklenen dönem başladı. Nisan ayında uygulanacak sınav öncesi adaylar işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 4 Şubat’ta başlayacak, 24 Şubat’ta sona erecek. İşte osym.gov.tr ÖSYM Aday İşlemleri Girişi başvuru ekranı.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılmayı planlayan adaylar için 2026 başvuru takvimi netleşti.
EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat'ta sona erecek.
EKPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
EKPSS geç başvuru süreci 3 – 4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilir.
EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
ÖSYM 2026 EKPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2026 yılı için net tarihini aldı. Adaylar bu yıl sınavı 19 Nisan 2026 Pazar günü tamamlayacak.
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.