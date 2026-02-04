Fenerbahçe'den Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, Fransız yıldız futbolcu N'Golo Kante transferinin çözümüne katkı sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı. Fransız futbolcu ile Haziran 2028’e kadar geçerli sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Kante’nin transferini TFF’ye bildirerek lisansını çıkardı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, N’Golo Kante’nin transferinde katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."