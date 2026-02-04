Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe'den Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

10:334/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Fenerbahçe Kulübü, Fransız yıldız futbolcu N'Golo Kante transferinin çözümüne katkı sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı. Fransız futbolcu ile Haziran 2028’e kadar geçerli sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Kante’nin transferini TFF’ye bildirerek lisansını çıkardı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, N’Golo Kante’nin transferinde katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."






#Fenerbahçe
#N'Golo Kante
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
4 ilçede su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 4 Şubat 2026 Çarşamba günü İZSU su kesintisi programı!