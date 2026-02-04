Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gece yarısı Kante bombası: Fenerbahçe resmen duyurdu

Gece yarısı Kante bombası: Fenerbahçe resmen duyurdu

09:204/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, daha önce gerçekleşmediğini duyurduğu N’Golo Kanté transferini resmileştirdi. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Fransız yıldızla 2,5 yıllık anlaşmayı TFF’ye bildirirken, transfer gece yarısı yapılan dikkat çekici paylaşımlarla ilan edildi.

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N’Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. TFF’nin lisans kayıtlarında yer alan bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusunun lisansını resmi olarak çıkardı.

Kante’nin lisans işlemlerinden önce Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF’ye iletti. Bu gelişmenin ardından Fransız yıldızın lisansı aktive edildi ve transfer resmiyet kazandı.

Sarı-lacivertli kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla duyurdu. Daha önce “transfer gerçekleşmedi” yönündeki açıklamasını alıntılayan Fenerbahçe, bu kez esprili bir ifadeyle, “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok...” mesajını paylaştı.

Fenerbahçe, devamında N’Golo Kante ile özdeşleşen şarkıyı yayınladı ve son olarak transferi resmen ilan etti. Yapılan açıklamada, “Bazı hikâyeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N’Golo Kante" ifadelerine yer verildi.

N'Golo Kante'nin bu akşam saat 21.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

#Fenerbahçe
#N'Golo Kante
#Al İttihad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurasında çıkanlar peşinatı nereye ve hangi tarihe kadar yatıracak?