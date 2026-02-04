Gece yarısı Kante bombası: Fenerbahçe resmen duyurdu

Fenerbahçe, daha önce gerçekleşmediğini duyurduğu N’Golo Kanté transferini resmileştirdi. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Fransız yıldızla 2,5 yıllık anlaşmayı TFF’ye bildirirken, transfer gece yarısı yapılan dikkat çekici paylaşımlarla ilan edildi.
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N’Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. TFF’nin lisans kayıtlarında yer alan bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusunun lisansını resmi olarak çıkardı.
Kante’nin lisans işlemlerinden önce Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF’ye iletti. Bu gelişmenin ardından Fransız yıldızın lisansı aktive edildi ve transfer resmiyet kazandı.
Sarı-lacivertli kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla duyurdu. Daha önce “transfer gerçekleşmedi” yönündeki açıklamasını alıntılayan Fenerbahçe, bu kez esprili bir ifadeyle, “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok...” mesajını paylaştı.
Fenerbahçe, devamında N’Golo Kante ile özdeşleşen şarkıyı yayınladı ve son olarak transferi resmen ilan etti. Yapılan açıklamada, “Bazı hikâyeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N’Golo Kante" ifadelerine yer verildi.
N'Golo Kante'nin bu akşam saat 21.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.